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افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الرئيس تبون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 12:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الرئيس تبون

الجزائر - انطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث ستناقش الحكومة مع شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين سبل بعث اقتصاد جديد قائم على التنوع و خلق ثروة مستديمة.

وتجمع هذه الندوة، فضلا عن أعضاء الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، ممثلي المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، والهيئات والنقابات والجمعيات المهنية و كذا خبراء من الفضاء الاقتصادي والاجتماعي.

إقرأ أيضا: الحكومة تجتمع اليوم الثلاثاء بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين لمناقشة مخطط الإنعاش الاقتصادي

وتنعقد اشغال الندوة حول "مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد"، على مدى يومين، من خلال 11 ورشة تتمحور حول: التنمية الفلاحية، التنمية الصناعية، التطوير المنجمي، تطوير الموارد الطاقوية، تمويل التنمية، كيفيات تسهيل الاستثمار، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، تطوير قطاعات الدعم، التحكم في التجارة الخارجية، الصناعة الصيدلانية، فرع نشاط البناء والاشغال العمومية والري.

وتشارك سبع (7) هيئات لأرباب العمل في اللقاء بوثيقة موحدة تجمع اقتراحات مشتركة ستعرض على الحكومة من أجل إثراء مخطط الانعاش الجديد.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 12:26
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افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الرئيس تبون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 12:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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