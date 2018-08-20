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الرئيس تبون: ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليارات دولار سنة 2021

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 11:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
الرئيس تبون: ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليارات دولار سنة 2021

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات الى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار اواخر سنة 2021 قصد الخروج من التبعية لعائدات المحروقات.

و أبرز الرئيس تبون، خلال افتتاحه ل"الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد"، ان اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على ريع وعائدات المحروقات هو"اعتماد قاتل للذكاء و المبادرات" مؤكدا على ضرورة "رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات لتبلغ سنة 2021 ما قيمته 5 مليارات دولار مقابل 2 مليارات دولار حاليا".

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وأضاف انه ابتداء من السنتين القادمتين، سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80 بالمائة على الأقل مقابل 98 بالمئة حاليا.

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الرئيس تبون: ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليارات دولار سنة 2021
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 11:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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