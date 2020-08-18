الحكومة تجتمع اليوم الثلاثاء بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين لمناقشة مخطط الإنعاش الاقتصادي

الجزائر - سيكون مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يرمي إلى إرساء نموذج تنمية جديد قائم على التنوع، محور النقاش الذي سيدور اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بين الحكومة و شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين خلال ندوة وطنية يترأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وستجمع هذه الندوة، فضلا عن أعضاء الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، ممثلي المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، والهيئات والنقابات والجمعيات المهنية و كذا خبراء من الفضاء الاقتصادي والاجتماعي.

وتنعقد أشغال الندوة حول "مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد"، على مدى يومين، من خلال 11 ورشة تتمحور حول: التنمية الفلاحية، التنمية الصناعية، التطوير المنجمي، تطوير الموارد الطاقوية، تمويل التنمية، كيفيات تسهيل الاستثمار، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، تطوير قطاعات الدعم، التحكم في التجارة الخارجية، الصناعة الصيدلانية، فرع نشاط البناء والاشغال العمومية والري.

وينشط هذه الورشات الوزراء المكلفون بكل قطاع بمشاركة ممثلي الهيئات والمؤسسات وخبراء من المجال المعني، على أن تتوج بتوصيات تعرض في نهاية الاشغال يوم غد الأربعاء.

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كما سيتم تنظيم ندوة افتراضية برئاسة الوزير الأول، من تنشيط خبراء جزائريين دوليين، حول موضوع "الخروج من الازمة ما بعد كوفيد-19، الفرص الاستثمارية في اطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، حكومة الشؤون العامة".