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اجتماع بوزارة التجارة لمناقشة إجراءات مراقبة السلع المستوردة عبر الحدود

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 20:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
اجتماع بوزارة التجارة لمناقشة إجراءات مراقبة السلع المستوردة عبر الحدود

الجزائر- ترأس يوم الاثنين وزير التجارة كمال رزيق اجتماعا لبحث كيفيات تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة لتحديد الإجراءات التي تسمح بضمان المراقبة المشتركة و المتزامنة للمنتوجات والبضائع المستوردة عبر الحدود, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجرى هذا الاجتماع, الذي انعقد بمقر الوزارة, بحضور ممثلي القطاعات الوزارية المشاركة( المالية, النقل, الأشغال العمومية, الفلاحة والتنمية الريفية) إلى جانب إطارات وزارة التجارة.

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وتأتي هذه الاجراءات للمراقبة المشتركة عبر الحدود, "من أجل محاربة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين وكذا تقليص مدة مكوث السلع والبضائع على مستوى الحدود إضافة الى تقليص التكاليف الناجمة عن العمليات المتعددة المتعلقة بشحن الحاويات", حسب بيان الوزارة.

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اجتماع بوزارة التجارة لمناقشة إجراءات مراقبة السلع المستوردة عبر الحدود
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 آب/أغسطس 2020 20:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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