سوناطراك: دعوة إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على الأمن الطاقوي للجزائر

الجزائر - شدد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد توفيق حكار على ضرورة مضاعفة الجهود للزيادة في الإنتاج للحفاظ على الأمن الطاقوي للجزائر وعلى مداخيلها من العملة الصعبة، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لمجمع سوناطراك.

وأوضح السيد حكار خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى مديرية الصيانة التابعة لنشاط النقل عبر الأنابيب والمتواجدة بولاية الاغواط ،أنه من "واجب الجميع السهر على مضاعفة الجهود و تجديد الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز".

كما ألح على ضرورة ترشيد النفقات في ضل الوضع الاقتصادي الراهن المتسم بتراجع أسعار الطاقة على المستوى العالمي.

وبعد تفقد المنشأة و السماع لعرض مفصل حول مهام و نشاط المديرية، كانت الفرصة للسيد حكار للاستماع و الحديث مع الإطارات حول مختلف اهتمامات العمال وكذا الارتقاء بهذه المنشأة لمستوى التطلعات والأهداف المنشودة من اجل القيام بكل أنشطة الصيانة على مستوى وحدات المؤسسة.

وكانت الوجهة بعدها إلى المنطقة الصناعية لحاسي رمل اين قام الوفد بمعاينة تقدم الأشغال بمحطة معالجة و ضغط الغاز (وسط) والاستماع إلى عرض خاص حول هذا المشروع الاستراتيجي و الهادف إلى الرفع من نسبة استرجاع احتياطات حقل الغاز الطبيعي لحاسي رمل بحجم إضافي يقدر بحوالي 400 مليار متر مكعب.

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وفي هذه المناسبة، قال السيد حكار "أن الصيانة الدورية و الكلية تلعب دورا هاما في جميع أنشطتنا وهذا حفاظًا على صحة العتاد وبالتالي على صيرورة النشاط الأمثل لمنشآتنا و التقليل من تكاليف الصيانة خاصة ما تعلق منها بالعملة الصعبة."

كما أكد يضيف البيان، المدير العام لمجمع سوناطراك على أهمية العامل البشري في هذا النشاط وحث على الاهتمام بالكفاءات وتحضيرها من خلال التكوين المتواصل.