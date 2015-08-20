رقابة اقتصادية وقمع الغش: إحالة أكثر من 48 ألف ملف على القضاء خلال السداسي الأول 2020 

الجزائر - بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة في إطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من 2020 أكثر من 48 ألف ملف، بارتفاع بلغ 7ر12% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حسبما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة التجارة.

و عزا ذات المصدر ارتفاع عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019 الى تعزيز و تكثيف الرقابة من طرف الأعوان لاسيما وأن الفترة تزامنت مع انتشار وباء كورونا.

وحسب حصيلة وزارة التجارة فان عدد الأحكام القضائية الصادرة، بلغ 16.033 حكم أي بنسبة 33.37 % من مجموع المتابعات القضائية المحولة للعدالة و التي بلغت اجمالا 48.046 ملف. و بلغت قيمة الغرامات الصادرة: 1.548.327.205،33 دج .

و بخصوص تسوية الملفات بالتراضي في إطار تسديد الغرامات الخاصة بالمعاملات التجارية ، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملف بقيمة غرامات اجمالية تخص المعاملات التجارية تقدر بـ 696.335.616.57 دج حسب حصيلة وزارة التجارة.

وبلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها فعليا 4.927 ملف ما يمثل نسبة 88ر50 بالمائة من مجموع الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي، فيما بلغت قيمة غرامات المعاملة التي تمت تسويتها 203.015.261،15 دج.

ويتم تقسيم التقييم الشامل للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش، الى قسمين، الأول خاص بمراقبة الجودة وقمع الغش و الثاني يتعلق بالممارسات التجارية.

إقرأ أيضا: جمارك: الحركة الجزئية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لمكافحة مختلف أشكال التهريب والغش فيما يخص المتابعات القضائية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 16.497 ملف حسب حصيلة الوزارة الخاصة بالسداسي الأول من العام الجاري.

كما بلغ عدد الأحكام الصادرة 6.253 حكم أي 37.90 % من الملفات التي حولت إلى القضاء، و تبلغ قيمة الغرامات القضائية لهذه الملفات206.930.878.00 دج.

و فيما يخص التسوية الودية بالتراضي، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية

بالتراضي (غرامات المعاملة): 1.285 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تصل 438.655.200.00 دج.

و بلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 171 ملف أي بنسبة تقدر ب 13.31 % من

الملفات المقترحة، بقيمة غرامات المعاملة التي سويت دون اللجوء إلى العدالة: 71.320.000.00 دج.

إقرأ أيضا: الفرق المختلطة لقمع الغش تحجز قرابة 163 طن من السلع في السداسي الأول 2020 أما فيما يتعلق بالممارسات التجارية ، فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 31.549 ملف. و بلغ عدد الأحكام الصادرة 9.780 حكم أي بنسبة 31 بالمائة من مجموع الملفات محل متابعات قضائية ، فيما بلغت قيمة الغرامات القضائية: 1.341.396.327،33 دج.

و بخصوص الأحكام الصادرة الخاصة بالشطب من السجل التجاري قفد بلغت ستة (6) أحكام ، وفيما يخص ملفات التسوية الودية فقد بلغ 8.399 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تقدر بـ 257.680.416،57 دج.

و يبلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 4.756، ملف أي بنسبة تقدر ب 63ر56 % من الملفات المقترحة، حيث قدرت قيمة غرامة المعاملات التي سويت دون اللجوء إلى العدالة 131.695.261،15 دج حسب حصيلة الوزارة .