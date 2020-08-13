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استثمار: إحصاء الاصول المنتجة العمومية والخاصة

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 19:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
استثمار: إحصاء الاصول المنتجة العمومية والخاصة

الجزائر - اعلن وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على الشروع في إحصاء الاصول المنتجة في القطاعين العام والخاص في البلاد للوقوف على مستوى القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني.

واوضح السيد ايت علي براهم في تصريحات صحفية عقب اختتام اجتماع الحكومة بالولاة، ان هذه الدراسة ستسمح بمعرفة مدى تشبع الشعب الانتاجية ومعرفة قدراتها التحويلية بشكل دقيق مضياف انه "من غير المعقول ان نسوي بين مصنع يقوم بتحويل كلي للمواد الخام محليا وبين اخر يقوم فقط بتعليب مواد تنتج خارج الوطن".

واضاف بان الهدف المسطر على المدى القريب والمتوسط هو جعل مواني البلاد تستقبل مواد خام اكثر من المواد المصنعة مشيرا الى ان الجزائر تعيش الان مفارقة غريبة حيث تصدر المواد الخام والكفاءات البشرية وتستورد في مقابل ذلك مواد مصنعة بشكل كامل.

 إقرأ أيضا: آيت علي براهم: قانون الاستثمار الجديد سيكون جاهزا قبل أكتوبر المقبل

وتقف الجزائر امام خيار استراتيجي - حسب الوزير- وهو دخول مجال التصنيع الحقيقي و التخلي تماما عن استيراد المواد الكمالية الاستهلاكية لافتا الى ان هذا الخيار يتطلب وقتا ليتجسد.

وأكد في نفس السياق ان الحل الوحيد لتوفير منتجات بما فها السيارات بأسعار في متناول الجميع يكمن في انعاش الصناعة بما يسمح برفع الاجور والقدرة الشرائية.

آخر تعديل على الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 19:58
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استثمار: إحصاء الاصول المنتجة العمومية والخاصة
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 19:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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