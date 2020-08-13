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مجمع جيتكس: تسمية وحدة صناعة النسيج والجلود بالشراقة باسم الراحل مقران زروقي

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
مجمع جيتكس: تسمية وحدة صناعة النسيج والجلود بالشراقة باسم الراحل مقران زروقي

الجزائر - تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة تسمية مقر وحدة صناعة النسيج والجلود بالشراقة التابعة لمجمع "جيتكس" باسم مقران زروقي، الرئيس المدير العام السابق للمجمع والذي وافته المنية الشهر الماضي في مكتبه أثناء تأدية مهامه، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.

وأضاف البيان، أن الأمين العام للوزارة، السيد محمد بوشمه،هو الذي اشرف على تسمية المقر و هذا بقرار من وزير الصناعة السيد فرحات آيت علي براهم.

وحضر مراسم التسمية إطارات وعمال من المجمع بحضور عائلة الفقيد التي تم تكريمها بهذه المناسبة من طرف الأمين العام للوزارة عرفانا بما قدمه الفقيد للقطاع.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشاد السيد بوشمة، بخصال الرجل الذي شغل عدة مناصب في القطاع الصناعي وتفانيه في أداء المهام الموكلة اليه لاسيما في الأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر حاليا من خلال تجنيد المجمع لإنتاج الكمامات والألبسة الواقية بالإضافة إلى تأطيره لعملية اقتناء وسائل إنتاج هذه المنتجات (الكمامات والألبسة الواقية) في إطار عملية وطنية لمضاعفة الإنتاج وتلبية احتياجات البلاد منها.

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مجمع جيتكس: تسمية وحدة صناعة النسيج والجلود بالشراقة باسم الراحل مقران زروقي
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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