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غاز: تقليص الصادرات الى 30 مليار متر مكعب ابتداء من سنة 2030

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 21:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
غاز: تقليص الصادرات الى 30 مليار متر مكعب ابتداء من سنة 2030

الجزائر - شدد وزير الطاقة عبد المجيد عطار يوم الأربعاء على حجم الصادرات المستقبلية للغاز الجزائري التي ستقلص الى ما بين 25 و 30 مليار متر مكعب, ابتداء من سنة 2030.

و أوضح السيد عطار, في تصريح لوأج على هامش أشغال لقاء الحكومة-ولاة, أن بعض الأجهزة الاعلامية تسبب بتناولها لتصريحاته "ضجة وغموض كبيرين" بخصوص صادرات الغاز الجزائري المستقبلية بالتحدث عن 25 مليار متر مكعب ابتداء من سنة 2025 مؤكدا أن هذه "التصريحات خاطئة تماما".

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وفي هذا الشأن أبرز الوزير أن "الشركة الوطنية سوناطراك وبالنظر إلى الاحتياطات المؤكدة المتبقية حاليا وزيادة الاستهلاك الداخلي يتعين عليها تقليص صادراتها ابتداء من سنة 2025 للصول ابتداء من سنة 2030 و ليس 2025 لتصدير ما بين 25 الى 30 مليار متر مكعب".

و من ثمة, يضيف وزير الطاقة, "يتعين تصدير وتحسين نسب الاسترجاع و لما لا المضي نحو الغاز الصخري اذا تطلب الأمر لتلبية الحاجيات الداخلية ابتداء من سنة 2030 ".

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 21:48
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غاز: تقليص الصادرات الى 30 مليار متر مكعب ابتداء من سنة 2030
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 21:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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