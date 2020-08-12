صدور المرسوم التنفيذي المحدد لمهام الوكالة الوطنية للطيران المدني

الجزائر - تم صدور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لمهام الوكالة الوطنية للطيران المدني و تنظيمها و تسيرها.

و توضع هذه الوكالة - التي تعد مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي - تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني.

و تتكفل الوكالة بعدة مهام ابرزها متابعة سياسية الدولة في مجال الطيران المدني و تنفيذها و اعداد البرامج الوطنية للأمن و السلامة و تسهيل الطيران المدني و ضمان تطبيقها فضلا عن ضمان المنافسة الفعلية في اسواق الطيران المدني.

و يدير الوكالة مجلس ادارة يسيرها مدير عام، بحيث يتكون المجلس من ممثلين من عدة وزارات منها الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية و الداخلية و المالية و الاتصالات و الاشغال العمومية.

و يجتمع مجلس الادارة -حسب ذات النص التنظيمي- بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة.

و تزود الدولة الوكالة من اجل انطلاقها بإعانة ووسائل بشرية و مادية و منشئات قاعدية ضروري لأداء مهامها.