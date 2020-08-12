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صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 18:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر

الجزائر - تم صدور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 45 المرسوم التنفيذي المتضمن انشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر و اعادة بعث السد الاخضر.

ويهدف هذا المرسوم الى انشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر و اعادة بعث السد الاخضر و تحديد مهامها و تشكيلها و سيرها.

وتكلف الهيئة- حسب النص التنظيمي- بضمان التنسيق بين القطاعات للبرنامج الوطني لمكافحة التصحر و مخطط عمل اعادة بعث السد الاخضر.

وتكلف اساسا بالمساهمة في اعداد الاستراتيجية و البرنامج الوطني لمكافحة التصحر و التخفيف من حدة اثار الجفاف وضمان تنسيق تنفيذ هذا البرنامج فضلا عن السهر على الانسجام بين البرامج القطاعية في مجال مكافحة التصحر.

وتتشكل هذه الهيئة التي يرأسها الوزير المكلف بالغابات من اعضاء و ممثلين من عدة وزارات منها الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية والمالية و الاشغال العمومية و الاتصال.

وتجتمع الهيئة -حسب ذات الموسوم - في دورة عادية ثلاث مرات في السنة بناء على استدعاء رئيسها و يمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة بطلب من رئيسها.

كما يرسل تقرير سنوي عن النشاطات المنجزة من قبل الهيئة في اطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر و مخطط عمل اعادة تأهيل و توسيع و تنمية السد الاخضر الى الوزير المكلف بالغابات والوزير الاول بعد دراسته و المصادقة عليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 18:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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