طاقة: السيد عطار يستعرض فرص الشراكة مع السفير السعودي

الجزائر- استقبل وزير الطاقة, عبد المجيد عطار, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر, عبد العزيز بن إبراهيم حمد العميريني الذي استعرض معه فرص الشراكة والاستثمار في مجال الصناعة الطاقوية, حسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن السيد عطار أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره للمملكة العربية السعودية, وبخاصة وزير الطاقة السعودي, عبد العزيز بن سلمان, على الجهود المبذولة في إطار المباحثات بين الدول المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بهدف ضمان استقرار سوق النفط بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

من جهته, هنأ السفير السعودي السيد عطار على تعيينه وزيرا للطاقة معربا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما ثمن السفير السعودي "الدور الهام و الجهود المبذولة من طرف الجزائر بصفتها رئيسا لندوة الأوبك في سبيل انجاح الحوار ضمن المنظمة من اجل استقرار سوق النفط".

و اضاف البيان ان الطرفين اشادا بالعلاقات الثابتة بين البلدين الشقيقين واستعرضا وضع التعاون في مجال الطاقة وسبل تعزيزه بما بخدم المصلحة المتبادلة".

كما تم بهذه المناسبة التعبير عن رغبة الطرفين في استكشاف فرص الشراكة والاستثمار وتبادل خبرات حول كامل سلسلة الصناعة الطاقوية لا سيما البتروكيمياء و تحلية مياه البحر نظرا لتجربة المملكة العربية السعودية في هذه المجالات.

وخلص البيان إلى أن الطرفين اتفقا على تبادل الزيارات بين خبراء البلدين للاطلاع عن قرب على فرص الشراكة و الاستثمار.