استعراض آفاق الشراكة بين سوناطراك و أوكسيدنتال بتروليوم

الجزائر - تحادث وزير الطاقة عبد المجيد عطار عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد يوم الاثنين مع السيد سمير الشيهابي نائب الرئيس التنفيذي لأفريكا أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن حول آفاق تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك و شركة أوكسيدنتال بتروليوم في مجال المحروقات, حسبما أفاد به بيان للوزارة يوم الثلاثاء.

و بهذه المناسبة, شكر السيد الشيهابي السيد عطار على الوقت الذي منحه إياه لنقل تحيات السيدة فيكي هولوب رئيسة أوكسيدونتال بتروليوم كوربوريشن, حسب ذات المصدر.

و بعد تكذيبه بشكل قطعي للمقالات الصحفية التي مفادها أن أوكسيدنتال تعتزم التنازل عن حصصها الجزائرية التي حازتها مؤخرا من خلال اعادة شراء مساهمات أناداركو في الجزائر, شدد السيد الشيهابي "ارادة أوكسيدنتال في تطوير تعاونها مع سوناطراك في جميع مجالات المحروقات مذكرا بالمباحثات المثمرة مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك" , حسب ذات البيان.

كما أعرب السيد الشيهابي عن ارادة أوكسيدنتال في العمل مستقبلا على إشراك المزيد من الكفاءات الجزائرية في نشاطاتها بالجزائر.

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و من جهته, أكد السيد عطار بأن وزارة الطاقة مستعدة لدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير الشراكة بين سوناطراك و أوكسيدنتال في اطار العقود الجارية و خاصة حول الفرص الجديدة في جميع ميادين المحروقات لاسيما في اطار الأحكام الجديدة لقانون المحروقات 19-13 حسب البيان.

و بخصوص اعداد النصوص التطبيقية حول القانون الجديد للمحروقات, حرص الوزير على طمأنة وإطلاع السيد الشيهابي على تجنيد فرقة حاليا من أجل استكمال النصوص التنظيمية ذات الأولوية و أن جميع هذه النصوص ستطرح للاعتماد في أقرب الآجال تماشيا مع القانون الجديد.

ومن جانبها, صرحت السيدة فيكي هولوب خلال مداخلة لها من هوستن ( الولايات المتحدة) يوم الثلاثاء أن شركتها "اتخذت قرارا استراتيجيا يتمثل في جل الجزائر فاعلا أساسيا" موضحة بأن فرق أوكسيدنتال تواصل تعمل على تعميق المعطيات الخاصة بالجزائر لاسيما حول الفرص الاضافية بالمناطق التي تنشط فيها الشركة وفي مناطق التوسع من أجل تحقيق أقصى للأصول بهدف دعم القدرات العملياتية في تنظيم العمل المشترك مع سوناطراك.

و خلص البيان الى أن "رئيسة أوكسيدنتال شددت على وجه الخصوص بأن العلاقات بين أوكسيدنتال و الحكومة الجزائرية ممتازة و تسمح بخلق القيمة بالنسبة للجزائر و المساهمين في أوكسيدنتال".