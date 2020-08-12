Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

طاقة: السيد عطار يستعرض فرص الشراكة مع السفير السعودي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 10:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
طاقة: السيد عطار يستعرض فرص الشراكة مع السفير السعودي

الجزائر- استقبل وزير الطاقة, عبد المجيد عطار, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر, عبد العزيز بن إبراهيم حمد العميريني الذي استعرض معه فرص الشراكة والاستثمار في مجال الصناعة الطاقوية, حسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن السيد عطار أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره للمملكة العربية السعودية, وبخاصة وزير الطاقة السعودي, عبد العزيز بن سلمان, على الجهود المبذولة في إطار المباحثات بين الدول المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بهدف ضمان استقرار سوق النفط بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

من جهته, هنأ السفير السعودي السيد عطار على تعيينه وزيرا للطاقة معربا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما ثمن السفير السعودي "الدور الهام و الجهود المبذولة من طرف الجزائر بصفتها رئيسا لندوة الأوبك في سبيل انجاح الحوار ضمن المنظمة من اجل استقرار سوق النفط".

و اضاف البيان ان الطرفين اشادا بالعلاقات الثابتة بين البلدين الشقيقين واستعرضا وضع التعاون في مجال الطاقة وسبل تعزيزه بما بخدم المصلحة المتبادلة".

كما تم بهذه المناسبة التعبير عن رغبة الطرفين في استكشاف فرص الشراكة والاستثمار وتبادل خبرات حول كامل سلسلة الصناعة الطاقوية لا سيما البتروكيمياء و تحلية مياه البحر نظرا لتجربة المملكة العربية السعودية في هذه المجالات.

وخلص البيان إلى أن الطرفين اتفقا على تبادل الزيارات بين خبراء البلدين للاطلاع عن قرب على فرص الشراكة و الاستثمار.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 10:37
كلـمات مفتـاحيــة :
طاقة: السيد عطار يستعرض فرص الشراكة مع السفير السعودي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 10:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.12

انطلاق أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة برئاسة تبون

20.08.12

استعراض آفاق الشراكة بين سوناطراك و أوكسيدنتال بتروليوم

20.08.12

كورونا : وزير الصحة يتطرق مع سفير روسيا بالجزائر الى مدى جاهزية اللقاح

20.08.12

طاقة: السيد عطار يستعرض فرص الشراكة مع السفير السعودي

20.08.12

كوفيد-19: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ست بلديات بتبسة

20.08.12

تحديد شروط الالتحاق بالتكوين في مرحلة الدكتورة

الأكثــر قـراءة

20.08.10

تجارة: رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

20.08.10

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين

20.08.10

الوكالة الوطنية للنفايات تصدر أول عدد لمجلتها "النفايات مورد"

20.08.10

الممثل الفكاهي بشير بن محمد، روحه المرحة وعفويته في الأداء سر نجوميته

20.08.10

المجاهد حمانة بولعراس في ذمة الله

20.08.10

الأيام الوطنية للباس الجزائري تحت شعار "لباسي ذاكرتي وثقافتي"