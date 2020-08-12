وزير السياحة يتحادث مع السفير الاماراتي

الجزائر- أجرى وزير السياحة والصناعة التقليدية و العمل العائلي السيد محمد حميدو يوم الثلاثاء مقابلة بتقنية التحاضر المرئي مع سفير الامارات العربية المتحدة بالجزائر يوسف سيف سباع آل علي حسب بيان لوزارة السياحة.

و اوضح البيان ان الطرفين عبرا بهذه المناسبة عن "اعتزازهما بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين كما ثمنا المقومات و القدرات السياحية التي يزخر بها البلدان".

كما سمح هذا اللقاء بتقييم العلاقات الثنائية في مجال السياحة و التطرق الى السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات واعطائها دفعا جديدا من خلال تحيين مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في المجال السياحي لاسيما فيما يتعلق بمجال الاستثمار السياحي و الفندقي و توسيعهما لتشمل مجالات الصناعة التقليدية و العمل العائلي مؤكدين على اهمية بلورة برنامج عمل تجسيد فحوى المذكرة في اقرب الاجال.

وفي ختام اللقاء اكد الطرفان على ضرورة تعزيز علاقات التعاون قصد بناء شراكة تعود بالفائدة على البلدين.