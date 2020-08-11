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المتعاملون الاقتصاديون بالعاصمة مدعوون للتصريح بمساحات تخزين المواد الغذائية قبل نهاية أغسطس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 16:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات

الجزائر - دعت مجددا مديرية التجارة لولاية الجزائر اليوم الثلاثاء كافة المتعاملين الاقتصاديين بوجوب التصريح بمساحات وفضاءات التخزين المواد الغذائية قبل تاريخ 31 اغسطس الجاري.

وجاء في تذكير نشر على الصفحة الرسمية لمديرية التجارة لولاية الجزائر على الفايسبوك أن ذات الهيئة "تذكر كافة المتعاملين الاقتصاديين (مستوردين وموزعين بالجملة وفلاحين وحرفيين ومنتجين..) بوجوب وضرورة التصريح بمساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية قبل تاريخ 31 أغسطس 2020 وذلك في شكل بطاقة خاصة مدرجة في الموقع الإلكتروني للمديرية : www.dcwalger.dz تملا بعناية وتودع لدى المتفشيات الإقليمية للتجارة التابعين لها إقليميا".

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن "كل مساحات التخزين التي لم يصرح بها أصحابها قبل التاريخ المذكور أعلاه، تعد فضاءات تخزين غير قانونية تعرض أصحابها إلى الغلق الإداري للنشاط التجاري مع المتبعة الجزائية وكذا حجز المواد المخزنة".

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المتعاملون الاقتصاديون بالعاصمة مدعوون للتصريح بمساحات تخزين المواد الغذائية قبل نهاية أغسطس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 16:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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