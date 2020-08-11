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سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين في عدة مواقع لاستكمال الاجراءات الادارية والمالية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 13:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 34 مرات
سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين في عدة مواقع لاستكمال الاجراءات الادارية والمالية

الجزائر- دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يوم الثلاثاء المكتتبين الموجهين إلى مواقع السكن الترقوي العمومي عبر عدة ولايات التقرب من مصالحها التجارية على مستوى المديريات الجهوية ومديريات المشاريع قصد استكمال الإجراءات الإدارية و المالية تحسبا لعملية تسليم المفاتيح، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

و يتعلق الأمر، حسب ذات المصدر بكل من مواقع  حي 114 مسكن ترقوي عمومي (علي عمران 6 )التابع لمديرية المشاريع بالرويبة وحي 476/36ترقوي عمومي " ماكوتا" بعين البنيان التابع لمديرية المشاريع بأولاد فايت و لمديرية الجهوية وسط غرب بعين النعجة بالجزائر العاصمة و كذا  حي 60/ 260 مسكن ترقوي عمومي ببلاطو بالسويدانية التابع لمديرية المشاريع بأولاد فايت و لمديرية الجهوية وسط غرب بعين النعجة.

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كما يتعلق الأمر بمواقع حي 80 مسكن ترقوي عمومي بالأربعاء التابع لمديرية المشاريع بولاية البليدة و حي 82 مسكن ترقوي عمومي ببلدية القصر التابع لمديرية المشاريع بولاية بجاية وحي 150/ 300  مسكن ترقوي عمومي بولاية مستغانم التابع لمديرية الجهوية غرب بولاية وهران و حي 218 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيارت التابع لمديرية المشاريع بولاية تيارت وحي 16 مسكن ترقوي عمومي بولاية البيض التابع لمديرية المشاريع بولاية تيارت.

و يوجد من ضمن المواقع أيضا حي 40/ 200 مسكن ترقوي عمومي بولاية الوادي التابع لمديرية الجهوية جنوب و حي 28/ 369 مسكن ترقوي عمومي بولاية الأغواط التابع لمديرية الجهوية جنوب.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 14:11
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سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين في عدة مواقع لاستكمال الاجراءات الادارية والمالية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 13:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 34 مرة   شارك

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