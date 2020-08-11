سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين في عدة مواقع لاستكمال الاجراءات الادارية والمالية

و يتعلق الأمر، حسب ذات المصدر بكل من مواقع حي 114 مسكن ترقوي عمومي (علي عمران 6 )التابع لمديرية المشاريع بالرويبة وحي 476/36ترقوي عمومي " ماكوتا" بعين البنيان التابع لمديرية المشاريع بأولاد فايت و لمديرية الجهوية وسط غرب بعين النعجة بالجزائر العاصمة و كذا حي 60/ 260 مسكن ترقوي عمومي ببلاطو بالسويدانية التابع لمديرية المشاريع بأولاد فايت و لمديرية الجهوية وسط غرب بعين النعجة.
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كما يتعلق الأمر بمواقع حي 80 مسكن ترقوي عمومي بالأربعاء التابع لمديرية المشاريع بولاية البليدة و حي 82 مسكن ترقوي عمومي ببلدية القصر التابع لمديرية المشاريع بولاية بجاية وحي 150/ 300 مسكن ترقوي عمومي بولاية مستغانم التابع لمديرية الجهوية غرب بولاية وهران و حي 218 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيارت التابع لمديرية المشاريع بولاية تيارت وحي 16 مسكن ترقوي عمومي بولاية البيض التابع لمديرية المشاريع بولاية تيارت.
و يوجد من ضمن المواقع أيضا حي 40/ 200 مسكن ترقوي عمومي بولاية الوادي التابع لمديرية الجهوية جنوب و حي 28/ 369 مسكن ترقوي عمومي بولاية الأغواط التابع لمديرية الجهوية جنوب.