الوكالة الوطنية للنفايات تصدر أول عدد لمجلتها "النفايات مورد"

و تهدف هذه المجلة الخاصة بتسيير النفايات الى التعريف بالمهن المتعلقة بتسيير النفايات و اظهار مسار ما يعرف "بمادة النفايات" لتصبح موردا ماديا.
كما ترمي المجلة - يضيف ذات البيان - الى تسليط الضوء على جل المراحل التي يمر بها نشاط تسيير النفايات للنهوض باقتصاد دائري قائم بذاته.
و تطمح المجلة - حسب ذات المصدر- الى توفير المعلومة و توعية كل الفاعلين "كرافعتين أساسيتين في سياق تحقيق اهدافها البيئية افاق 2035، بحيث و من هذا المنطلق يأتي هذا المنهج التحريري الاخر الذي يضع الوكالة في تناغم مع اهداف و توقعات وزارة البيئة".
كما سيسمح هذا الامر للوكالة بالمساهمة و اسهام الغير على أعلى مستوى من الخبرة في التفكير في تطوير انشطتها الموجهة لخدمة البيئة و المجتمع.
وتظهر المجلة في نسختيها الورقية و الرقمية و هي قابلة للتحميل على مستوى الموقع الالكتروني للوكالة، كما انها متاحة للجمعيات و الفاعلين في المجال و المهتمين و المنخرطين في الديناميكية الجديدة للقطاع.