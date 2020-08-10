استخدام التقنيات الجيو- فضائية لتحديد الوعاء العقاري الموجه للزراعات الصحراوية

الجزائر - دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى التعجيل في تحديد الوعاء العقاري الذي سيستقبل المشاريع الاستثمارية الفلاحية والصناعية الكبرى في مناطق الجنوب و ذلك عن طريق استخدام التقنيات الجيو-فضائية (الأقمار الاصطناعية و التصوير الفضائي) .

وأكد السيد حمداني في كلمة له بمناسبة افتتاح ورشة تقنية حول إحصاء و تثمين الموارد الفلاحية الصحراوية المتوفرة باستعمال التقنيات الجيو- فضائية، على ضرورة الاسراع في تحديد الوعاء العقاري الفلاحي بمناطق الجنوب و رصد قدراته (تربة و مياه) من أجل اطلاق الاستثمارات الفلاحية ما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة و تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

و أبرز أن الهدف الرئيسي المنتظر من هذا اللقاء التنسيقي و التشاوري بين مختلف الهيئات المعنية هو تحديد العقار الفلاحي الذي سيتكفل به الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصحراوية المستحدث مؤخرا وإلى إعداد ورقة طريق من أجل استعمال الادوات الجيو-فضائية بما فيها الصور الفضائية و الخرائط و المعطيات التقنية المتعددة بغرض تحديد الاراضي الجديدة التي ستحتضن المشاريع الفلاحية و الصناعية الكبرى في الجنوب .

وبعد ان أوضح أن هذه الورشة تدخل في إطار تجسيد ورقة الطريق لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من طرف مجلس الوزراء، أكد ان استخدام التقنيات الجيو-فضائية لمعاينة و تقييم القدرات الطبيعية من مياه و تربة بالمناطق الصحراوية سيساهم لا محالة في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الجنوبية .

وقال أن قطاعه سيكون مرفوقا في هذا الاطار بكل من الوكالة الفضائية الجزائرية و المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد (التابع لوزارة الدفاع الوطني) وكذا قطاعات وزارية أخرى على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و وزارة الموارد المائية .

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في سياق متصل ,شدد السيد حمداني على ضرورة الاسراع في استعمال مختلف التطبيقات الجيو-فضائية (صور و خرائط و بيانات تقنية أخرى) من أجل" تجسيد نظام رقمنة القطاع الفلاحي" الذي يراهن عليه كثيرا لتطوير القطاع و الرفع من مردوديته.

من جهته، أكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية (التابعة لمصالح الوزير الأول) عز الدين أوصديق أن دور الوكالة يتمثل في استغلال الأقمار الصناعية الجزائرية و الصور الفضائية و معالجتها من اجل المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وذلك عن طريق توفير خرائط موضوعاتية و عملياتية متعلقة بالأراضي الفلاحية في الجنوب الجزائري.

كما أضاف ان الوكالة الفضائية الجزائرية تعمل جاهدة من أجل توفير المعطيات و الصور الفضائية بغية تحديد و معرفة المناطق الصحراوية الصالحة للزراعة و ذلك بالتعاون مع الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصحراوية.