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ابتكار ومؤسسات ناشئة: ياسين المهدي وليد يقوم بزيارة عمل الى إيطاليا

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 13:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
ابتكار ومؤسسات ناشئة: ياسين المهدي وليد يقوم بزيارة عمل الى إيطاليا

الجزائر - قام الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد بزيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية تطرق خلالها مع وزيري الاقتصاد و الابتكار الايطاليين إلى فرص الشراكة و آفاق التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والمؤسسات الناشئة, حسبما أفاد الثالأحد بيان لهذه الوزارة.

وتندرج هذه الزيارة التي جرت يوم 7 أغسطس الماضي في إطار الشراكة بين البلدين في مجال الابتكار وترقية المؤسسات الناشئة بغية فتح آفاق جديدة للمؤسسات الناشئة الجزائرية قصد ولوجها أسواق أجنبية لا سيما أوروبية، حسبما أكد ذات البيان.

ويتعلق الأمر أيضا بتمكين المستثمرين الإيطاليين من الولوج إلى الأسواق الإفريقية عبر الجزائر التي تعد قطبا هاما للابتكار في افريقيا، حسبما أضاف ذات البيان.

وخلال هذه الزيارة قام الوفد الجزائري بزيارة أكبر مسرع إيطالي وهو "لفنتور" الذي يقوم بمرافقة حوالي مئة مؤسسة ناشئة ويتربع على أزيد من 8500 متر مربع ويستثمر أزيد من 86 مليون أورو وكذا المجمع الصناعي وعملاق الملاحة الفضائية الإيطالية "ليوناردو" الذي يستثمر أموال طائلة في المؤسسات الناشئة ومراكز البحث في الابتكار المفتوح.

كما تم عقد لقاء مع وزير الاقتصاد الايطالي و وزيرة الابتكار و كذا كاتب الدولة للتعاون الاقتصادي الذي سمح للطرفين بمناقشة فرص الشراكة و افاق التعاون الثنائي في مجال الابتكار و المؤسسات الناشئة, حسب نفس البيان.

و عرض الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة بالمناسبة مختلف الاعمال التي شرعت فيها دائرته الوزارية بغية ترقية بيئة المؤسسات الناشئة في الجزائر و الاهمية التي توليها الحكومة لهذه المسألة.

و ابرز السيد ياسين المهدي وليد نوعية المشاريع الابتكارية و المسارات الناجحة في هذا المجال بالجزائر داعيا المستثمرين الايطاليين الى الاهتمام عن قرب بديناميكية المؤسسات الناشئة خاصة و ان الجزائر تعد بوابة السوق الافريقية.

و اتفق الطرفان على وضع برنامج تبادل رفيع المستوى في مجال تمويل تحويل التكنولوجيا و البحث و التطوير في مجال الابتكار المفتوح و المؤسسات الناشئة.

كما تم الاتفاق على التوقيع على بروتوكول اتفاق قبل نهاية السنة الجارية و هذا بعد دراسة تفاصيل طبيعة التعاون, يضيف ذات البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
ابتكار ومؤسسات ناشئة: ياسين المهدي وليد يقوم بزيارة عمل الى إيطاليا
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 13:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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