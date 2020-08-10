الرئيس تبون يأمر بضرورة التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة

الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, بالتعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة وباعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهذا النوع من المؤسسات.

وفي تعقيبه على عرض للوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, أكد رئيس الجمهورية على أهمية البرنامج المقدم معربا عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى, وفقا بيان لرئاسة الجمهورية.

كما وجه تعليمات للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض "اعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال" و"التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة, قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع".

وأمر أيضا بوضع تحت تصرف القطاع, الأوعية العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات, وكذا السهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج, على أن تضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج.

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من جهة أخرى, استمع الرئيس إلى عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة حول بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وفي هذا الاطار, لاحظ السيد تبون أن "المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة والتي كانت موجهة أساسا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب, في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق", ذلك أن الهدف -كما قال رئيس الجمهورية- هو "خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع يتحلون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح".

وفي ضوء هذه الملاحظة, أمر الرئيس الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء, حسب البيان.