كوفيد-19: جازي يخصص مساعدة ب100 مليون دج

الجزائر - خصص متعامل الهاتف النقال جازي مساعدة بمبلغ 100 مليون دج خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 من اجل دعم جهود مكافحة جائحة كوفيد-19 في الجزائر، حسبما أوضحت المؤسسة يوم الخميس في بيان لها.

و تم استثمار هذا المبلغ خاصة في شراء التجهيزات الطبية التي ترافق اعمال وزارة الصحة و في المساعدة التي قدمتها الى المعوزين، حسبما اكد ذات المصدر.

و تندرج هذه الاعمال في إطار استراتيجيتها المكيفة مع السياق الجديد المتميز بانتشار فيروس كورونا المستجد، و الرامية الى "تقديم خدمة افضل للزبائن و تحمل مسؤوليتها المجتمعاتية".

وفي هذا السياق أوضحت المؤسسة ان الخدمة تواصلت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بفضل "تكيف سريع" للمؤسسة امام الجائحة من اجل الحفاظ على سلامة العمال و كذا على سلامة زبائنها.

وبالتالي فقد تم وضع اغلب العمال في نظام العمل عن بعد في حين تم تعزيز الإجراءات الوقائية بالنسبة للعمال في الميدان (نظافة الهواتف في المحلات والأقنعة و هلامات التعقيم بالنسبة للعمال التقنيين).

كما قام المتعامل بتحديث تطبيقه الرسمي "جازي-آب" (جازي-اتصال) مما مكن من تسريع الدفع عن طريق خدمة التحميل بشكل "ملحوظ" وتجنيب الزبائن التنقل الى المحلات، حسب ذات البيان.

وأضاف المتعامل ان "التأقلم السريع للمؤسسة مع هذا السياق الذي يسبق له مثيل كان ممكنا بفضل جهود التحول الرقمي وتحديث المسارات التي وضعتها جازي حيز التنفيذ خلال السنوات الأخيرة".

من جهة أخرى أعلنت جازي انها استثمرت 1ر3 مليار دج خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 في شبكتها أي زيادة ب68 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق.