طماطم صناعية: انتاج اجمالي يقارب 13 مليون قنطار الى غاية أغسطس

الجزائر - تعرف حملة جني و تحويل الطماطم الصناعية 2019-2020 أوجها مسجلة نتائج مذهلة بإنتاج اجمالي يقارب 13 مليون قنطار , حسب الأرقام التي قدمتها يوم الخميس وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

و أشار بيان الوزارة إن "عمليات الجني التي انطلقت شهر يناير الماضي على مستوى ولايات الجنوب و المنتصف الثاني من شهر يونيو بمناطق شمال الوطن, بلغت الى غاية اليوم 7ر12 مليون قنطار بمردود متوسط بلغ 743 هكتار في القنطار الواحد أي بتسجيل زيادة نسبتها 77 بالمئة مقارنة بالكميات المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية حيث تم تسجيل انتاج 2ر7 مليون قنطار".

و من اجمالي هذه الكمية, تم تحويل 3ر5 مليون قنطار من الطماطم مما سمح بإنتاج 471780 قنطار من مركز الطماطم الثلاثي و 239.922 قنطار من مركز الطماطم المضاعف.

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في هذا الصدد, أوضحت الوزارة أن المساحة المخصصة هذه السنة لزراعة الطماطم الصناعية قدرت ب 24.453 هكتار تم جني 17000 هكتار منها.

و قد أنهت منطقة الجنوب ( أدرار و تمنراست) عمليات الجني بإنتاج بلغ 726.385 قنطار أي بمتوسط مردود بلغ 603 قنطار في الهكتار في حين أن عمليات الجني لا تزال متواصلة بشمال الوطن (سكيكدة و قالمة و الطارف و عنابة و عين الدفلى و الشلف) .

و بهدف تشجيع الفاعلين في القطاع, تم الشروع في تطبيق اجراء جديد حول تسهيل دفع المنح و مراقبة السيرورة ابتداء من هذه الحملة.

و اشارت الوزارة الى أن "هذا الاجراء سيسمح بتسهيل عملية دفع المنح المرتبطة بالطماطم الصناعية لفائدة المزارعين و المحولين".

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من جهة أخرى, أوضح المصدر ذاته أنه "بفضل النظام الرقمي الجديد, يتم من الآن فصاعدا صب المنح مباشرة في حسابات المزارعين و المحولين في حين كان المحولون في السابق هم من يصبون منح التدعيم للمزارعين مما كان يفضي الى تسجيل تأخرات في الدفع للمنتجين".

في هذا السياق, ذكرت الوزارة بأن الدولة تمنح 4 دج للكلغ الواحد من الطماطم الذي يسلم لوحدة التحويل التي تتلقى هي الأخرى 1,5 دج لتحويل كلغ واحد.

= الجزائر تستغني عن استيراد مركز الطماطم المضاعف =

و حسب ارقام الوزارة فإن الطماطم الصناعية عرفت تطورا ملحوظا من ناحية الانتاج و المساحة اذ انتقلت من 16.958 هكتار و انتاج قدره 9.2 مليون قنطار سنة 2013 إلى 24.800 هكتار و انتاج 16.5 مليون قنطار سنة 2019.

و ارتفع انتاج مركز الطماطم بشكل ملحوظ من 9.200 طن في 2013 الى 86.052 طن في 2019 بالنسبة لثلاثي التركيز في حين انتقل انتاج الطماطم مضاعف التركيز من 21.654 طن سنة 2013 إلى 21.434 طن في 2019.

و قد مكن هذا التحسن في الانتاج من بلوغ الاكتفاء الذاتي الوطني من الاستغناء عن الاستيراد تدريجيا لمركز الطماطم حيث تم استيراد 12.782 طن سنة 2015 من مركز الطماطم المضاعف مقابل 5.928 طن في 2017.

و لم يتم تسجيل اي استيراد لهذه المادة خلال سنتي 2018 و 2019.

اما بخصوص مركز الطماطم الثلاثي فلم تستورد الجزائر سوى 6.252 طن سنة 2019 مقابل 43.650 في 2015.

و قد نوهت الوزارة بجهود المتعاملين من فلاحين و مصنعين في سبيل تطوير هذه الشعبة "الاستراتيجية" و دور السلطات العمومية في دعم التأطير التقني لهذه الشعبة. و ترى الوزارة ان "هذا التطور الملحوظ في الأداء من شانه ان يخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني و يخفض من فاتورة الاستيراد المعتبرة اضافة الى تحقيق ارباح بالعملة الصعبة و فتح افاق للتصدير".

كما ذكرت الوزارة في الاخير بان النتائج المحققة تتماشى و خارطة طريق القطاع التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا و التي تهدف الى ترقية الانتاج الوطني و التخفيض من فاتورة الاستيراد.