اجتماع تنسيقي بوزارة الفلاحة لمناقشة البرامج المسجلة في ورقة طريق القطاع

و تطرق الاجتماع على وجه الخصوص لتحضير مؤشرات الخطة العملية الخاصة بتطوير الزراعات الاستراتيجية (الحبوب, النباتات الزيتية والسكرية), بالإضافة الى برنامج السقي المقتصد للمياه, و هي ملفات تكتسي "طابع استعجالي", وفقا للبيان المنشور في الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك.
و في هذا الاطار, قام الوزير بتعيين منسق رئيسي على رأس كل مجموعة من مجموعات العمل الموكلة لها تجسيد مختلف هذه الخطط العملية.
و في السياق ذاته, ألح السيد حمداني على ضرورة تجنيد الجميع من أجل تجسيد ورقة الطريق المعتمدة.
كما تطرق الاجتماع الى ملف الكهرباء الفلاحية و مستوى تقدم الدراسات الخاصة بإحصاء الطلب المسجل في هذا المجال على المستوى الوطني.
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من جهة اخرى, وجه الوزير تعليمات لمختلف المدراء المركزيين للسهر و المتابعة المستمرة لمختلف الشعب الفلاحية الاخرى على غرار التحضير الجيد والمسبق لحملة الحرث والبذر لموسم 2020 /2021 و كذا شعبة الحليب والبطاطا وغيرها من مواضيع الساعة, يضيف البيان .