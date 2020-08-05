اجتماع تنسيقي بوزارة الفلاحة لمناقشة البرامج المسجلة في ورقة طريق القطاع

الجزائر- ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية, عبد الحميد حمداني, يوم الاربعاء بالجزائر, اجتماعا تنسيقيا مع الاطارات المركزية لدائرته الوزارية لمناقشة مختلف البرامج المسجلة في ورقة طريق القطاع التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من طرف مجلس الوزراء, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و تطرق الاجتماع على وجه الخصوص لتحضير مؤشرات الخطة العملية الخاصة بتطوير الزراعات الاستراتيجية (الحبوب, النباتات الزيتية والسكرية), بالإضافة الى برنامج السقي المقتصد للمياه, و هي ملفات تكتسي "طابع استعجالي", وفقا للبيان المنشور في الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك.

و في هذا الاطار, قام الوزير بتعيين منسق رئيسي على رأس كل مجموعة من مجموعات العمل الموكلة لها تجسيد مختلف هذه الخطط العملية.

و في السياق ذاته, ألح السيد حمداني على ضرورة تجنيد الجميع من أجل تجسيد ورقة الطريق المعتمدة.

كما تطرق الاجتماع الى ملف الكهرباء الفلاحية و مستوى تقدم الدراسات الخاصة بإحصاء الطلب المسجل في هذا المجال على المستوى الوطني.

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