وكالة "عدل" توقع بروتوكول اتفاق مع "سيال" لضمان تزويد أحيائها بالماء الشروب

وقد وقع الاتفاق من طرف المدير العام لوكالة "عدل" محمد طارق بلعريبي والمدير العام لـ "سيال" كابي بال بريس، بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالعاصمة و ذلك بحضور المدير العام المساعد لفرع التسيير العقاري رشيد بلاس .
وحسب ذات المصدر فإن هذا البروتوكول يشمل كل من ولايتي الجزائر وتيبازة ويأتي تتويجا للاتفاقيات المبرمة ما بين وزارتي السكن العمران والمدينة ووزارة الموارد المائية.
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كما ينص البرتوكول على التكفل بتسيير هياكل التزويد بالمياه في الأحياء السكنية عدل، أعمال الصيانة و المتابعة والتدخل و استغلال خزنات المياه والمضخات و شبكات توزيع المياه الشروب.
وقد جاء هذا الاتفاق لتحسين خدمات التزويد بالمياه الشروب ومواجهة الانقطاعات المتكررة في أحياء "عدل".