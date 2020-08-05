Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وكالة "عدل" توقع بروتوكول اتفاق مع "سيال" لضمان تزويد أحيائها بالماء الشروب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 12:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
وكالة &quot;عدل&quot; توقع بروتوكول اتفاق مع &quot;سيال&quot; لضمان تزويد أحيائها بالماء الشروب

الجزائر - وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" اليوم الأربعاء برتوكول اتفاق مع شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" يتضمن التكفل بتسيير هياكل الموارد المائية بالمواقع السكنية لأحياء عدل، حسبما أفاد به بيان وكالة "عدل".

وقد وقع الاتفاق من طرف المدير العام لوكالة "عدل" محمد طارق بلعريبي والمدير العام لـ "سيال" كابي بال بريس، بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالعاصمة و ذلك بحضور المدير العام المساعد لفرع التسيير العقاري رشيد بلاس .

وحسب ذات المصدر فإن هذا البروتوكول يشمل كل من ولايتي الجزائر وتيبازة ويأتي تتويجا للاتفاقيات المبرمة ما بين وزارتي السكن العمران والمدينة ووزارة الموارد المائية.

إقرأ أيضا: سكنات عدل: إمكانية تسديد مستحقات الايجار الشهري عن طريق الدفع الإلكتروني 

كما ينص البرتوكول على التكفل بتسيير هياكل التزويد بالمياه في الأحياء السكنية عدل، أعمال الصيانة و المتابعة والتدخل و استغلال خزنات المياه والمضخات و شبكات توزيع المياه الشروب.

وقد جاء هذا الاتفاق لتحسين خدمات التزويد بالمياه الشروب ومواجهة الانقطاعات المتكررة في أحياء "عدل".

كلـمات مفتـاحيــة :
وكالة "عدل" توقع بروتوكول اتفاق مع "سيال" لضمان تزويد أحيائها بالماء الشروب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 12:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.05

وكالة "عدل" توقع بروتوكول اتفاق مع "سيال" لضمان تزويد أحيائها بالماء الشروب

20.08.05

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت لـ100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب

20.08.05

كوفيد-19: تمديد الحجر الجزئي على بلدية القالة ورفعه عن بلدية الشط بولاية الطارف

20.08.05

كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة

20.08.05

وفاة خليفة الطريقة التيجانية لمدينة باي بالسنغال: تعازي رئيس الجمهورية

20.08.05

الجزائر/البنك الدولي: استعراض التعاون الثنائي

الأكثــر قـراءة

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.03

إنشاء عما قريب مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

20.08.03

محكمة سيدي أمحمد تلتمس 4 سنوات حبسا نافذا في حق درارني و بلعربي و حميطوش

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية