صناعة عسكرية: تسليم 1048 عربة متعددة المهام وسيارات نفعية من علامة مرسيدس- بنز

الجزائر - تم يوم الثلاثاء بتيارت (الناحية العسكرية الثانية) تسليم 1.048 عربة متعددة المهام وسيارات نفعية من علامة مرسيدس- بنز مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز "SAFAV-MB" لفائدة هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة, حسبما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و استفاد من هذه الدفعة للعربات متعددة المهام "Class-G" و سيارات نفعية "Sprinter" المخصصة لنقل الأفراد, الإسعاف, الإشارة, نقل البضائع وإطفاء النيران, كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني, وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, المديرية العامة للأمن الوطني, المديرية العامة للحماية المدنية, المديرية العامة للغابات ومؤسسات عمومية وخاصة, يضيف ذات المصدر.

و تأتي هذه العملية "ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها, طبقا للمخطط الوطني الرامي إلى ترقية المنتوج الوطني وتلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة, بإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني", حسب البيان.

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