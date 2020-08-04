الخدمات المينائية: مجمع ساربور يطلق ارضية للتبادل الرقمي لفائدة مستخدمي فروعها

واوضح المجمع في بيان له، ان "مؤسسة ساربور قامت بتحول رقمي للموانئ من اجل عصرنة الخدمات المقدمة وتحسين التسيير".

و أشارت سيربور في هذا السياق، إلى أن هذا التفكير مبني على محاور معينة، وهي: رؤية أفضل للعلاقة مع الزبائن، و تسيير افضل للمعلومات، و نمو في الأنشطة بالإضافة إلى تحكم أفضل في تكاليف ووقت المرور بالموانئ فيما يتعلق بمهامها.

و اوضح ذات المصدر ان هذه الارضية التي تم إطلاقها مؤخرًا و شرع في استغلالها منذ 28 يوليو الماضي، يمكن الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني المخصص لمستخدمي المؤسسات المرفئية www.g-serport.dz.

كما ستسمح عند إطلاقها، بالإعلان الإلكتروني للبيان، و الإعلان الإلكتروني لإعلانات السفن والتشاور في الوقت الحقيقي حول حالات السفن في جميع الموانئ كما تسمح بالتشاور في الوقت الحقيقي حول لوائح مؤتمر تنسيب السفن على مستوى جميع الموانئ.

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بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الارضية على قائمتين تسمحان للمستخدمين بطلب مساعدة أو تقديم اقتراحات عبر واجهة متاحة.

و قال المصدر نفسه ذاته "ان الامر يتعلق بارضية الكترونية ديناميكية، ومحمولة ، ومرنة تمكن المستخدمين من الاتصال بها من أي محطة من أجل إدخال البيانات أو تحميل أو الاطلاع على المعطيات"، مع التأكيد على أن الوصول إلى هذا الفضاء الالكتروني، مؤمن عبر حسابات شخصية مخصصة لكل مستخدم (تسجيل الدخول وكلمة السر الوحيدة).

و جاء في البيان ذاته انه من خلال إنشاء ارضية لتبادل بيانات محوسبة لصالح المستخدمين وجميع الموانئ، فان "المجمع يسعى إلى رقمنة الممارسات من أجل الذهاب نحو نظام مجتمعي".

و يعتبر المجمع أيضًا أن الألية الرقمية للعمليات اللوجستية للموانئ وإزالة الطابع المادي عن الإجراءات تظل أداة استراتيجية تسمح بالتفاعل بسرعة وتلبية احتياجات زبائنها .