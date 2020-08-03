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صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمنحة المالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من جائحة كورونا

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 19:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمنحة المالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من جائحة كورونا

الجزائر - صدر في الجريدة الرسمية الاخيرة مرسوم تنفيذي يتضمن منح مساعدة مالية بقيمة 30.000 دج لفائدة اصحاب بعض المهن المتضررة من آثار جائحة كورونا (كوفيد-19).

و يهدف هذا المرسوم, الموقع من قبل الوزير الاول, عبد العزيز جراد, الى منح مساعدة مالية لفائدة اصحاب بعض المهن المتضررة من جائحة كوفيد-19, حسب النص الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44.

و اوضح ذات المصدر ان هاته المساعدة المالية تحدد بمبلغ 30.000 دج في الشهر, مضيفا انها تدفع لمدة ثلاثة اشهر تعويضا عن الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي.

و حسب المرسوم, تمنح هاته المساعدة المالية بعد "تقييم دقيق" لوضعية كل فئة مهنية خلال الاربعة اشهر الماضية, مشيرا الى ان هاته المساعدة لا تخضع للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.

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كما اشار البيان الى ان تحديد كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم سيتم بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الجماعات المحلية والمالية و العمل و التجارة.

آخر تعديل على الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 19:28
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صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمنحة المالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من جائحة كورونا
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 19:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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