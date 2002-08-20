عيد الأضحى : نسبة المعدل الوطني لمداومة التجار بلغت 88ر99 بالمئة خلال اليومين الاولين

الجزائر- بلغت نسبة المعدل الوطني لمداومة التجار المسخرين ليومي عيد الأضحى المبارك لهذه السنة ، 99,88 بالمئة، حسبما افاد به بيان لوزارة التجارة يوم الأحد.

وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ان نسبة تغطية مداومة اليوم الثاني من عيد الا?ضحى المبارك على المستوى الوطني بلغت 99,93 بالمئة من مجموع عدد التجار المسخرين للعمل لليوم الثاني.

وسجلت خمس مديريات جهوية من أصل سبعة نسبة 100 بالمئة من الالتزام ببرنامج المداومة لضمان التموين بمختلف السلع و الذي سطرته وزارة التجارة.

و يتعلق الامر بالمديريات الجهوية لكل من الجزائر و ورقلة و البليدة و سعيدة اضافة الى عنابة التي سجلت تحسنا مقارنة باليوم الأول حيث كانت نسبة المداومة فيها 97ر99 بالمئة.

و تليها المديرية الجهوية بشار بنسبة التزام ببرنامج المداومة 99,41 بالمئة لتسجل بذلك تحسنا مقارنة بالنسبة المسجلة خلال اليوم الأول لعيد الأضحى حيث كانت 52ر98 بالمئة.

اقرأ أيضا : عيد الأضحى: نسبة التزام التجار ببرنامج المداومة بلغت 83ر99 بالمئة

اما المديرية الجهوية باتنة فقد تراجعت قليلا نسبة مداومة التجار الى 98ر99 بالمئة بعد ان كانت قد حققت نسبة 100 بالمئة خلال اليوم الأول لعيد الأضحى.

و كانت نسبة تغطية مداومة اليوم الا?ول من عيد الا?ضحى المبارك على المستوى الوطني 99,83 بالمئة من مجموع عدد التجار المسخرين لضمان تموين المواطنين بمختلف السلع.

و يأتي تحقيق هذا المستوى من الالتزام ببرنامج المداومة خلال بالرغم من الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم ا?ضافة للحجر الصحي واجراءات منع التنقل بين بعض الولايات.

و كانت وزارة التجارة قد ضبطت برنامج المداومة من خلال تسخير 47.599 تاجر عبر كامل ولايات الوطن من أجل ضمان المداومة خلال فترة عيد الاضحى المبارك بما يسمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات.

و شمل هذا العدد الإجمالي للتجار المناوبين 5.823 ينشطون في قطاع المخابز و 32.479 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8.829 في قطاع النشاطات المختلفة.

كما شمل برنامج المداومة 468 وحدة إنتاجية ( 184 ملبنة 242 مطحنة و 42 وحدة إنتاج مياه معدنية).