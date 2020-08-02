إطلاق تطبيق لإيداع الحسابات الاجتماعية عبر الأنترنت قريبا

الجزائر- تعتزم وزارة التجارة إطلاق تطبيق إلكتروني, عن قريب, موجه للشركات التجارية يسمح بإيداع الحسابات الاجتماعية عبر الأنترنت, حسبما أفاد به يوم الأحد بيان للوزارة.

ولمتابعة تقدم إنجاز هذا التطبيق الجديد, ترأس يوم الأحد وزير التجارة كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, اجتماعا بمقر الوزارة, وذلك في إطار مواصلة عمليات عصرنة ورقمنة القطاع, يضيف نفس المصدر.

وسيسمح هذا التطبيق الذي أمر وزير التجارة باستحداثه على مستوى البوابة الإلكترونية للسجل التجاري "سجل كوم", بتجنب التنقل إلى مراكز السجل التجاري المنتشرة عبر الوطن من أجل إيداع الحسابات الاجتماعية.

وفضلا عن ذلك, سيساهم في تعزيز آليات استعمال الدفع الإلكتروني مع ربح الوقت في الإجراءات حيث سيتمكن المودع من الحصول على إيصال الدفع في نفس يوم الإيداع.