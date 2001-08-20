عيد الأضحى: نسبة التزام التجار ببرنامج المداومة بلغت 83ر99 بالمئة في اليوم الأول

الجزائر - بلغت نسبة تغطية مداومة اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك على المستوى الوطني 99,83 بالمئة من مجموع عدد التجار المسخرين لضمان تموين المواطنين بمختلف السلع، حسب ما افاد به بيان لوزارة التجارة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحقيق هذا المستوى من الالتزام ببرنامج المداومة خلال اليوم الأول لعيد الاضحى "بالرغم من الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم ا?ضافة للحجر الصحي واجراءات منع التنقل بين بعض الولايات ".

و بخصوص توزيع نسب تغطية المداومة فان خمسة مديريات جهوية من أصل سبعة حققت نسبة تغطية كاملة أي 100 بالمائة.

ويتعلق الامر بكل من المديريات الجهوية للجزائر و ورقلة و البليدة و باتنة و سعيدة.

و تليها المديرية الجهوية عنابة بنسبة تغطية للمداومة بلغت 99,97 بالمئة ثم المديرية الجهوية بشار بنسبة 98,52 بالمئة.

و بهذه المناسبة، قدمت وزارة التجارة الشكر لكل التجار المسخرين وحتى بعض التجار غير المسخرين لالتزامهم بتقديم خدمة عمومية للمواطنين خاصة في هذا الظرف الصحي الخاص .

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و كانت وزارة التجارة قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن تسخير 47.599 تاجر عبر كامل ولايات الوطن من أجل ضمان المداومة خلال فترة عيد الاضحى المبارك بما يسمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات. و شمل هذا العدد الإجمالي للتجار المناوبين 5.823 ينشطون في قطاع المخابز و 32.479 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8.829 في قطاع النشاطات المختلفة.

كما شمل برنامج المداومة 468 وحدة إنتاجية ( 184 ملبنة 242 مطحنة و 42 وحدة إنتاج مياه معدنية).

ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة الخاص بأيام عيد الأضحى, سخرت الوزارة 1.956 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني.

من جهتها ، كانت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين قد دعت المسجلين في قوائم المداومة الالتزام بالعمل خلال أيام عيد الأضحى.