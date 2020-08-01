وزارة الموارد المائية تفتح تحقيق بعد توقف محطة تحلية المياه بفوكة في ولاية تيبازة

الجزائر - قامت وزارة الموارد المائية بفتح تحقيق وبتقديم شكوى لدى مصالح الأمن بهدف تحديد المسؤوليات فيما يخص توقف محطة تحلية المياه بفوكة (ولاية تيبازة) الذي حصل يوم الخميس الماضي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأشار نفس المصدر إلى أن مثل هذه الحوادث جاء، في أكثر من مرة، عشية مواعيد مهمة للشعب الجزائري، مثلما هو الحال بالنسبة لحادث يوم الخميس الذي جاء عشية الاحتفال بعيد الأضحى.

وأضاف البيان بأن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، "لا يمكنه أن يتقبل مثل هذه الأوضاع التي تسبب حرجا كبيرا لمواطنين".

إقرأ أيضا: أشغال بمحطة فوكة لتحلية المياه: تذبذب التوزيع ب13 بلدية بتيبازة و الجزائر العاصمة بدءا من الاثنين وكان حادث توقف محطة تحلية المياه بفوكة الذي حصل يوم الخميس الماضي على الساعة الرابعة ونصف صباحا، تسبب بتذبذب في التزود بالمياه الشروب في عدة بلديات بولايتي الجزائر وتيبازة.

ولفتت الوزارة إلى أن محطة التحلية لفوكة تشهد حوادث مماثلة "بصفة متكررة" وبعضها يؤدي لتوقفها التام، كما حصل في 2019.

وقد تمت تسوية المشكل الذي سبب الحادث مع بداية الظهيرة وعادت المحطة للعمل بكامل طاقتها، وفقا للبيان الذي أكد بان شركة "سيال" اتخذت كل التدابير لضمان التموين بالمياه يوم عيد الأضحى بخزانات ممتلئة.