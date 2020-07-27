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سحب 392 مليار دج من مكاتب بريد الجزائر والشبابيك الآلية للبنوك خلال شهر يوليو

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
سحب 392 مليار دج من مكاتب بريد الجزائر والشبابيك الآلية للبنوك خلال شهر يوليو

الجزائر - سجلت مؤسسة بريد الجزائر سحب 392 مليار دج من مكاتب البريد و الشبابيك الآلية لبريد الجزائر ومن الشبابيك الآلية التابعة للبنوك التجارية في الفترة الممتدة ما بين الفاتح و29 يوليو الجاري، حسب ما أفادت به حصيلة عمليات سحب الأموال في إطار الخدمات البريدية المالية والنقدية للمؤسسة.

وأوضح البيان أن "مؤسسة بريد الجزائر تعلم أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 1 إلى 29 يوليو الجاري، تم تسجيل سحب مبلغ إجمالي مقدر بـ 392 مليار دينار من مكاتب البريد ومن الشبابيك الآلية (GAB) لبريد الجزائر وكذلك من الشبابيك الآلية التابعة للبنوك التجارية".

وأبرزت مؤسسة بريد لجزائر أن تفاصيل الإحصائيات المسجلة في عمليات سحب الأموال لزبائن بريد الجزائر خلال نفس الفترة ، تفيد أن "المبلغ الإجمالي لعمليات سحب النقود بلغ 392.348.136.306 دج ".

وفي نفس الاطار، ذكرت المؤسسة في بيانها أن عمليات سحب النقود من شبابيك مكاتب البريد بلغت 10.015.048 مكنت من سحب ما قيمته 317.000.984.806 دج.  من جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته أن عمليات السحب من الموزعات الآلية لبريد الجزائر بلغت  3446541 عملية تم خلالها سحب مبالغ قدرت ب  000 478 248 61  دج.

وقدرت من جهتها عمليات سحب زبائن بريد الجزائر من الموزعات الآلية التابعة للبنوك التجارية بـ 753.100 عملية مسجلة والمبالغ المسحوبة 14 098 673 500 دج.

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سحب 392 مليار دج من مكاتب بريد الجزائر والشبابيك الآلية للبنوك خلال شهر يوليو
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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