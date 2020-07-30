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الصرافة الإسلامية: الترخيص للبنك الوطني الجزائري بتسويق تسعة منتجات جديدة

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 18:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرات
الصرافة الإسلامية: الترخيص للبنك الوطني الجزائري بتسويق تسعة منتجات جديدة

الجزائر - تحصل البنك الوطني الجزائري اليوم الخميس على الترخيص بطرح تسعة (09) منتجات جديدة خاصة بالصرافة سوق الإسلامية، حسبما جاء في بيان لبنك الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أن "بنك الجزائر رخص اليوم الخميس للبنك الوطني الجزائري، أول بنك يحصل على ترخيص لتسويق منتجات مصرفية خاصة بالصرافة الإسلامية، بطرح في تسعة (09) منتجات جديدة في السوق".

ويتعلق الأمر، حسب ذات البيان، بحساب الصك الإسلامي، والحساب الجاري الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي "الشباب" وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد والمرابحة للعقارية والمرابحة للتجهيز والمرابحة للسيارات والإجارة.

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وأشار بنك الجزائر في ختام بيانه إلى أن هذه المنتجات الجديدة، التي سيتم طرحها في الأسواق اعتبارًا من الأسبوع المقبل من شأنها أن تتيح للزبائن الخواص والمتعاملين الاقتصاديين منتجات مصرفية جديدة تكمل مجموعة المنتجات المصرفية التقليدية المسوقة".

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الصرافة الإسلامية: الترخيص للبنك الوطني الجزائري بتسويق تسعة منتجات جديدة
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 18:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرة   شارك

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