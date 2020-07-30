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ضرورة احترام شروط النظافة لسلامة أضحية العيد وحماية المستهلك

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
ضرورة احترام شروط النظافة لسلامة أضحية العيد وحماية المستهلك

الجزائر - دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي اليوم الخميس بالجزائر إلى ضرورة احترام شروط النظافة لسلامة أضحية العيد خاصة ما تعلق منها بنظافة المحيط و الأدوات المستعملة في عملية الذبح.

وذكر السيد زبدي في اتصال هاتفي ل"واج" أن مراعاة شروط النظافة "أمر ضروري" لضمان وسلامة المستهلك خاصة في ضل موجة الحر التي تشهدها عديد ولايات الوطن و المخاطر المتعلقة بتفشي وباء كورونا المستجد.

كما شدد على أهمية تعقيم أدوات ذبح و تقطيع الأضحية مع تركها تجف لستة ساعات على الأقل، والتأكد من سلامة جميع أجزائها من التعفن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة و الرطوبة.

ودعا ذات المتحدث إلى تقطيع أضحية العيد في المنزل بذل اللجوء إلى الجزار لتفادي لمسها لتجنب احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا.

وذكر أيضا بأهمية احترام التباعد الجسدي وتطبيق شروط الوقاية والنظافة لتفادي انتشار الوباء خلال يومي عيد الأضحى.

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ضرورة احترام شروط النظافة لسلامة أضحية العيد وحماية المستهلك
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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