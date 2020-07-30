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سونلغاز: مخطط خاص لضمان جودة و استمرارية الخدمات خلال أيام عيد الأضحى

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 16:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
سونلغاز: مخطط خاص لضمان جودة و استمرارية الخدمات خلال أيام عيد الأضحى

الجزائر - أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز،(سونالغاز)، اليوم الخميس عن مخطط خاص لضمان جودة واستمرارية الخدمة خلال نهاية الأسبوع التي تتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى.

في هذا الصدد، أسدت الشركة تعليمات الى مديريات التوزيع على مستوى الولايات لتعزيز فرق المناوبة و الرفع من جاهزيتها من اجل التدخل السريع و الفعال لإصلاح الأعطاب المحتمل وقوعها خاصة في هذه الفترة التي تعرف فيها معظم ولايات الوطن ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة.

كما تم تعزيز إمكانات مركز الاتصال للشركة و هذا ليتسنى للقائمين عليه من تلقي مكالمات الزبائن أينما كانوا على الرقم 3303،يضيف البيان.

كما تدعو الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز زبائنها للعمل على ترجيح المصلحة العامة عن طريق الترشيد في استهلاك الطاقة خلال فترات الذروة وهذا من أجل تخفيف الضغط على النظام الكهربائي و ضمان توازنه.

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سونلغاز: مخطط خاص لضمان جودة و استمرارية الخدمات خلال أيام عيد الأضحى
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 16:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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