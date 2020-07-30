سونلغاز: مخطط خاص لضمان جودة و استمرارية الخدمات خلال أيام عيد الأضحى

في هذا الصدد، أسدت الشركة تعليمات الى مديريات التوزيع على مستوى الولايات لتعزيز فرق المناوبة و الرفع من جاهزيتها من اجل التدخل السريع و الفعال لإصلاح الأعطاب المحتمل وقوعها خاصة في هذه الفترة التي تعرف فيها معظم ولايات الوطن ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة.
كما تم تعزيز إمكانات مركز الاتصال للشركة و هذا ليتسنى للقائمين عليه من تلقي مكالمات الزبائن أينما كانوا على الرقم 3303،يضيف البيان.
كما تدعو الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز زبائنها للعمل على ترجيح المصلحة العامة عن طريق الترشيد في استهلاك الطاقة خلال فترات الذروة وهذا من أجل تخفيف الضغط على النظام الكهربائي و ضمان توازنه.