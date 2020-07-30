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وزير المالية: مشكل السيولة المالية ظرفي وفي طريقه للحل  

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
وزير المالية: مشكل السيولة المالية ظرفي وفي طريقه للحل  

الجزائر - أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس بالجزائر بأن مشكل نقص السيولة المالية الذي تعرفه البلاد "ظرفي" وبأن الوضع يتجه نحو الاستقرار.

وأوضح السيد بن عبد الرحمان في تصريحات صحفية على هامش ندوة مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، بأن البلاد تعيش "مشكل سيولة مصغر" مضيفا بأن هذا المشكل "لا يطرح على الجزائر لوحدها بل في أغلب دول العالم".

وأشار في هذا السياق، إلى أنه خلال  هذه الفترة التي تسبق العيد، يتموضع الآلاف من رؤوس الماشية في السوق وهو ما يقابله سيولة مالية هامة.

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وهنا أكد بأن الوضع "يتجه نحو الاستقرار" بعدما تم تأمين السيولة المطلوبة صبيحة اليوم في جميع الولايات التي شهدت ضغطا في الفترة الأخيرة على غرار سطيف وسكيكدة.

وصرح بالقول: "الامر ظرفي لكني أؤكد بأن السيولة متوفرة (..) التخوف من نقص السيولة فاقم من الوضعية".

وحث الوزير، في هذا الاطار، جميع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الالكترونية لافتا إلى التحضير لاستراتيجية قطاعية مشتركة (المالية، البريد والتجارة) بهدف تطوير وسائل الدفع و فرضها في المساحات التجارية المؤثرة في السوق كالصيدليات والمساحات التجارية الكبرى.

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وزير المالية: مشكل السيولة المالية ظرفي وفي طريقه للحل  
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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