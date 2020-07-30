عيد الأضحى: دعوة إلى عدم التبذير واستعمال عقلاني للمياه

تيبازة - دعا وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، اليوم الخميس بتيبازة، المواطنين الى تفادي التبذير والحرص على استهلاك عقلاني للمياه خلال أيام عيد الأضحى.

وفي تصريح له عقب زيارة عمل و تفقد قادته إلى ولاية تيبازة، أكد الوزير على "وفرة المياه خلال العيد، داعيا المواطنين إلى استعمال عقلاني لهذا المورد".

وأوضح ان المشكل الذي تمت مواجهته في السنوات السابقة هو أن "الكمية المستهلكة في ظرف خمس ساعات خلال اليوم الأول من العيد تعادل الكمية المستهلكة في ظرف 24 ساعة في الأيام الأخرى ما يؤدي إلى اختلال في عملية التوزيع".

و لهذا، يضيف الوزير، "الإفراط في استعمال المياه من طرف السكان القاطنين على مقربة من نقاط انطلاق قنوات شبكات التوزيع يحرم المواطنين المتواجدين في نهايتها من تدفق المياه".

كما أشار السيد براقي إلى ضرورة المحافظة على المياه كمورد هام و استغلاله حسب الحاجة خصوصا خلال يوم العيد حيث يسجل الطلب من طرف الأسر ارتفاعا كبيرا .

يذكر أن زيارة العمل و التفقد كانت فرصة للوزير للاطلاع على العديد من المشاريع الخاصة بقطاعه في الولاية رفقة إطارات الوزارة والسلطات المحلية.