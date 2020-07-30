الجزائر/المملكة المتحدة: بحث التعاون المالي

الجزائر - استقبل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان سفير المملكة المتحدة بالجزائر باري روبرت لوين الذي بحث معه طرق ووسائل تطوير التعاون المالي بين البلدين، حسبما افاد يوم الخميس بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء بمقر الوزارة "استعرض الطرفان وضعية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، وكذا آفاق تطويرها وتعزيزها لا سيما في قطاع البنوك والمالية وهذا في إطار روح المصلحة المشتركة", حسبما أكد ذات المصدر.

وبهذه المناسبة تطرق وزير المالية الى الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر لا سيما سياسات الإصلاح المحتملة في إطار برنامج رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة، الرامية الى رفع التحديات وضمان مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

ومكنت المحادثات بين الطرفين من الاتفاق على الالتزام ببعض الاعمال التي تمكن الجزائر من الاستفادة من التجربة البريطانية لا سيما في مجالات قيادة الإصلاحات وتطبيق التسهيلات وتشجيع الابتكار، حسبما اضاف ذات البيان.

و بخصوص خروج المملكة المتحدة القريب من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت), اعرب وزير المالية عن امله في رؤية اشراك "اكبر" للمؤسسات البريطانية في السوق الجزائرية لا سيما في صالح التسهيلات التي سيتم وضعها.

وقال الوزير ان هذه المؤسسات يمكنها اتخاذ السوق الجزائرية كقاعدة لتوسيع نشاطاتها من خلال الاستفادة من مزايا اتفاقيات تحرير السوق الإقليمية التي ابرمها بلدنا.

ومن جهته أعرب السفير البريطاني عن استعداد بلده لضمان الدعم والمساعدة التقنية في مجال التسيير و التخفيف من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19, حسبما أضاف ذات البيان.