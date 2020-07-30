الجزائر/الامارات العربية المتحدة:السيد بن عبد الرحمان يستعرض واقع التعاون مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة

الجزائر- استقبل وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء بمقر دائرته الوزارية سفير دولة الامارات العربية المتحدة في الجزائر, يوسف سيف خميس سباع آل علي الذي استعرض معه وضع التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين حسبما أفاد به الخميس بيان للوزارة.

وحسب ذات المصدر فان الطرفين أعربا عن ارتياحهما إزاء التطور الإيجابي المسجل في مجال التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وأجمعا على وجود قدرات هامة لم تُستغل بعد من أجل إرساء شراكة تعود بالفائدة على الطرفين وتشمل عديد المجالات.

و بهذه المناسبة, أكد السيد بن عبد الرحمان التزام الجزائر بتعزيز و تنويع علاقاتها في مجال التعاون الاقتصادي و المالي مع دولة الامارات العربية المتحدة, حسب ذات المصدر.

كما أطلع وزير المالية الدبلوماسي الاماراتي على النشاطات التي تعتزم الحكومة الجزائرية مباشرتها من أجل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين المناخ العام للأعمال وتسهيل فعل الاستثمار.

في هذا الصدد, تم الاتفاق على ضرورة مباشرة عدد من النشاطات سيما إرساء استراتيجية اتصال وتبادل لفائدة رجال أعمال البلدين من أجل اطلاعهم على فرص الاستثمار المتوفرة في مختلف قطاعات النشاط.

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