Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عدة تدابير جبائية لدعم المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 20:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
عدة تدابير جبائية لدعم المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية

الجزائر -  أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم الأربعاء عن التدابير الجبائية المتخذة لدعم المؤسسات المتضررة ماليا من الأزمة الصحية كوفيد-19 و ذلك تطبيقا لإجراءات التسيير التي اتخذتها السلطات العمومية في هذا الشأن.

وجاء في بيان المديرية العامة للضرائب " في إطار تطبيق تدابير التيسير التي اتخذتها السلطات العمومية دعما للمتعاملين الاقتصاديين المتأثرين ماليا جراء الأزمة  الصحية الحالية (كوفيد-29) ، سيتم إلغاء الغرامات و الزيادات و عقوبات التأخير المطبقة في حال الإيداع المتأخر للتصريحات و دفع الحقوق و الضرائب و الرسوم المتعلقة بها".

وأوضحت المديرية ان هذا التدبير يشمل التصريحات الشهرية المتعلقة بشهر فبراير 2020 وما يليه إضافة إلى التصريحات المتعلقة بالفصل الأول والثاني من نفس السنة".

كما يشمل التدبير المتخذ من طرف إدارة الضرائب التصريحات السنوية للنتائج أو المداخيل للسنة المالية 2019.

 إقرأ أيضا: تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

من جهة أخرى، و فيما يخص جداول فرض الضريبة التي حدد تاريخ إدراجها في التحصيل ابتداء من تاريخ 22 مارس 2020 ،أفادت المديرية العامة للضرائب انه سيتم أيضا إلغاء عقوبات التأخير الواقعة على عاتق المكلفين بالضريبة.

ومن أجل الاستفادة من هذا التدبير، فإن المكلفين بالضريبة المعنيين مدعوون لتقديم طلب إعفاء وقائي موجه لمديرية الضرائب المختصة إقليميا، مع" الاشارة بدقة إلى العقوبات التي تشكل موضوع الطلب".

وأضافت المديرية العامة للضرائب انه"  يمكن للمكلفين بالضريبة الذين يعانون من صعوبات مالية، أن يلتمسوا من قابض الضرائب المختص إقليميا، الحصول على جدول زمني لدفع الضرائب و الرسوم المستحقة، و هذا حسب إمكانياتهم المالية".

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد كلف الوزير الأول خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير باتخاذ عدة اجراءات  بأثر فوري لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من جائحة كوفيد-19.

ومن بين هذه الإجراءات "التجميد الفوري" لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 20:06
كلـمات مفتـاحيــة :
عدة تدابير جبائية لدعم المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 20:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.29

عدة تدابير جبائية لدعم المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية

20.07.29

رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة (جائحة كورونا): الاتحادية الجزائرية تعلن عن موسم رياضي أبيض

20.07.29

صحة: السيد بن بوزيد يستقبل ممثلي أربعة نقابات

20.07.29

عيد الأضحى: الجزائرية للطرق السيارة تجنيد مصالحها لضمان استمرارية الخدمة

20.07.29

تنصيب مراقب الشرطة أمحمد بطاش مديرا للوحدات الجمهورية للأمن

20.07.29

ارتفاع حركة نقل البضائع بميناء بجاية بنسبة 43ر7 % خلال السداسي الأول 2020

الأكثــر قـراءة

20.07.27

اعتماد دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهروالكترونية

20.07.27

صدور أول كتاب عن السيرة الذاتية للمطرب الراحل ايدير

20.07.27

مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن لجنة الخبراء برئاسة الاستاذ لعرابة

20.07.27

المسرح الجهوي لوهران ضمن التراث الوطني

20.07.27

المجتمع المدني مدعو إلى الاضطلاع بدور أساسي في تشييد الجزائر الجديدة

20.07.27

الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان