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سكنات عدل: إمكانية تسديد مستحقات الايجار الشهري عن طريق الدفع الإلكتروني 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 17:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
سكنات عدل: إمكانية تسديد مستحقات الايجار الشهري عن طريق الدفع الإلكتروني 

الجزائر - أفاد فرع التسيير العقاري للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في بيان له أنه بإمكان قاطني سكنات عدل تسديد فواتير الإيجار الشهري عن طريق الدفع الإلكتروني مشيرا أنه بصدد الانتهاء من الترتيبات اللازمة لانطلاق هذه العملية.

وجاء في البيان الذي نشره فرع وكالة عدل على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " سيكون بإمكان قاطني سكنات عدل تسديد فواتير الإيجار الشهري عن طريق الدفع الالكتروني "e.paiement" دون الحاجة إلى التنقل الى البنك".

وأوضح  فرع التسيير العقاري أنه سيقوم بإعلام السكان بتفاصيل انطلاق العمل بهذا الإجراء فور الانتهاء  من الترتيبات اللازمة.

وأكد في هذا الصدد أنه " تمت تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع البنك الوطني الجزائري والوكالة لأجل ذلك".

وأشار ذات المصدر ان اعتماد الدفع الالكتروني في تسديد فواتير الإيجار يهدف الى التخفيف على السكان عناء التنقل الى البنك.

كما أضاف ان هذا الإجراء يندرج أيضا في اطار سياسة عصرنة المعاملات الادارية للسكان التي تنتهجها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

و كانت وكالة عدل قد اعلنت في يونيو الفارط عن إمكانية دفع مستحقات إيجار اشهر مارس و ابريل و مايو على مراحل حتى يونيو 2021 و ذلك تطبيقا لتوجيهات وزير السكن والعمران و المدينة، كمال ناصري.

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سكنات عدل: إمكانية تسديد مستحقات الايجار الشهري عن طريق الدفع الإلكتروني 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 17:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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