تطمينات بتوفر الماء الشروب "بالكمية والنوعية المطلوبة" يومي عيد الأضحى

بومرداس - أكد المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، إسماعيل عميروش، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء ببومرداس، بأن المؤسسة "اتخذت كل التدابير الضرورية من اجل ضمان وفرة المياه الشروب بالكمية والنوعية المطلوبة يومي العيد الأضحى" عبر كل مناطق الوطن.

وقال السيد عميروش في ندوة صحفية بمحطة معالجة المياه ببلدية بودواو (شمال الولاية) بحضور المدير العام للديوان الوطني للتطهير،عبد القادر رزاق، بأن المؤسسة "اتخذت كل الإجراءات والتدابير الميدانية والتقنية لضمان استمرارية الخدمة العمومية للماء الشروب عبر كل التراب الوطني خلال يومي العيد".

وطمأن خلال هذه الندوة، التي تنظم ضمن فعاليات الحملة التحسيسية الوطنية للتضامن من أجل ترشيد استهلاك المياه ومحاربة التبذير، قائلا بأن "المياه متوفرة وكل منشآت الحشد والتخزين وتوزيع المياه الشروب عبر التراب الوطني تسمح في سائر الأيام بما فيها يومي عيد الأضحى باستيعاب الطلب على هذه المادة الحيوية".

وربط المدير العام "الوفرة" المذكورة في المياه ب"مدى التزام" المواطن بعدم التفريط والتبذير في الاستهلاك خلال هذه المناسبة الدينية، حيث ذكر في هذا الصدد بأن "الكمية المستهلكة طوال 24 ساعة في سائر أيام السنة ، تستهلك يومي العيد في خمسة ساعات فقط" وهو الأمر الذي "يؤدي إلى تفريغ الخزانات وبالتالي انقطاع التزود لفترات متفاوتة".

وفي هذا الإطار الأخير أكد السيد عمروش بأن "الإنقطاعات التي يمكن أن تحدث جراء الضغط الكبير على قنوات التوزيع وبالتالي تفريغ الخزانات بسبب الإفراط في الإستهلاك، ليس لها علاقة بقطع الماء من طرف مصالح الجزائرية للمياه".

وبالرغم من ذلك ولتفادي أي خلل في التزود المنتظم خلال هذه الفترة، أشار إلى اتخاذ جملة من التدابير تتمثل أهمها في تجنيد إطارات المؤسسة وفرق ميدانية من اجل التدخل في أي وقت وفي كل الظروف مع إشراك في ذلك المؤسسات العمومية والخاصة المتعاقدة مع قطاع الموارد المائية.

وتتمثل هذه الإجراءات أيضا -- يضيف المدير العام -- في وضع مخطط يتضمن وضع 474 شاحنة محملة بصهاريج للتدخل وتوفير المياه للزبائن عند الحاجة على مستوى النقاط السوداء التي تم إحصاؤها وتشخيصها على أساس أنها تعرف انخفاضا ونقصا في التزود بالمياه الشروب.

ومن بين أهم الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار كذلك حسب نفس المسؤول تدعيم مخطط جودة المياه وإجراءات المراقبة للحرص على جودتها من خلال كل المخابر المتواجدة عبر كامل القطر الوطني .