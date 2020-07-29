محروقات: مجمع سوناطراك و "سيبسا" الاسباني يوقعان على مذكرة تفاهم

الجزائر - وقع مجمع سوناطراك و "سيبسا" الاسباني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على مذكرة تفاهم من أجل بحث إمكانيات الاستثمار المشترك في مجالات التنقيب و تطوير و إنتاج المحروقات في الجزائر و على الصعيد الدولي.

و وقع على مذكرة التفاهم عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار و الرئيس المدير العام لمجمع "سيبسا" فليب بواسو عن الجانب الاسباني بمقر مجمع سوناطراك بحضور العديد من المسؤولين و الإطارات السامية في الشركتين.

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و أشار السيد حكار إلى ان التوقيع على هذا البروتوكول سيسمح للطرفين "بتعزيز شراكتهما القائمة من خلال البحث عن فرص جديدة للتعاون في مجال المحروقات"، مذكرا بأن مجمع "سيبسا" شريك "تاريخي" بالنسبة لسوناطراك إذ يعود تاريخ انطلاق التعاون بين الطرفين إلى سنة 1992.

وذكر في ذات السياق بوجود أربع اتفاقات انتاج و استغلال للمحروقات سارية إلى غاية 2040 بين سوناطراك و "سيبسا"، مضيفا أن هناك علاقة تجارية قائمة أيضا حول الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي المميع مع ذات المجمع الاسباني الذي يعد زبونا "هاما" بالنسبة لسوناطراك.

و من ثم، كما قال، فان هذه العلاقة ستتعزز بإنتاج الغاز ببعض الحقول في الجزائر بينما يعد مجمع سوناطراك شريكا "لسيبسا" في مشروعين باسبانيا خاصين بتسويق الغاز و انتاج الكهرباء.

وأوضح السيد حكار أن الطرفان يواصلان العمل من منطلق رابح-رابح، مؤكدا أن "مذكرة التفاهم المبرمة ستفضي إلى شراكة تخص كامل سلسلة المحروقات (النفط و الغاز) للبحث عن فرص جديدة بالجزائر و الخارج".

بدوره وصف السيد بواسو الشراكة التي تجمع "سيبسا" و سوناطراك ب "الهامة"، مضيفا أن التعاون يمتد على المدى البعيد و "نأمل في تطوير هذه العلاقات مع سوناطراك في إطار المشاريع المشتركة التي تجمعنا أو المستقبلية".

و أعرب السيد بواسو عن ارتياحه للتوقيع على مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة "كفيلة بتعزيز علاقات وطيدة" و بفضلها "ستسعى الشركتان للبحث سوية عن فرص أخرى".

للتذكير فانه من خلال ابرام هذه المذكرة تؤكد سوناطراك على ارادتها في تعزيز سياسة الشراكة الخاصة بها سيما في إطار أحكام القانون الجديد حول نشاطات المحروقات الرامي إلى رفع احتياطات المحروقات و زيادة مستويات الإنتاج.