Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي ومجلس المنافسة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 14:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات

الجزائر - تم يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة بهدف لترقية مبادئ المنافسة واهميتها في الاقتصاد الوطني.

وترتكز هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، ورئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، على تنظيم نشاطات مشتركة مثل لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات وإنجاز دراسات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين إضافة إلى تدخلات اخرى من مراجعة بعض النصوص القانونية ومراقبة مدى تطابقها للمبادئ العامة للمنافسة.

وخلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، أكد السيد تير على المكانة "الهامة" التي ستحظى بها قواعد المنافسة في البرنامج الجديد للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي حيث ستكون أداة "رئيسية" في الاصلاحات المتعلقة بتنظيم الاسواق بكل انواعها (التجارية، المالية، العقارية، العمل..).

وصرح قائلا: "نعتقد جديا أنه لا يمكن ان يوجد اقتصاد سوق بدون سياسة منافسة قوية. إن المنافسة هي الوحيدة الكفيلة بتحسين نوعية السلع والخدمات وتقليص الآجال وخفض التكاليف وتطوير الأنشطة بشكل عام كما تعلب دورا أساسيا في استعادة الثقة بين مختلف المتدخلين في السوق".

وأضاف بأن "الاتفاقية الموقعة تستمد قوتها من نظرتنا حول أهمية مجلس المنافسة في الصرح المؤسساتي الجزائري باعتباره وسيلة إلى جانب سلطات الضبط القطاعية لإرساء مبادئ المنافسة الشريفة والحماية من أخطار التركيزات الاقتصادية والاحتكارات وإساءة استخدام المركز المهيمن في السوق".

وكشف السيد تير، في سياق متصل، بأنه يجري حاليا التحضير لقانون أساسي جديد للمجلس الوطني والاقتصادي يتضمن عدة إصلاحات مقترحة من بينها منح منصب دائم بالمجلس ل 45 هيئة عمومية من بينها مجلس المنافسة.

 

"إعادة الاعتبار" لمجلس المنافسة 

 

من جهته، اعتبر السيد زيتوني أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل "حدثا رئيسيا" بالنسبة لمجلس المنافسة وأنه يأتي في سياق اعادة الاعتبار لهذه الهيئة التي عانت -حسبه- من سنوات من "التهميش والاقصاء المتعمد".

وأضاف بأن المجلس الذي انشئ في 1995 في سياق الاصلاحات التي تهدف إلى إنشاء اقتصاد سوق في الجزائر، لم يتمكن من لعب دوره على أكمل وجه بالنظر للصعوبات التي عانى منها فضلا عن تجميده لحوالي عشرة سنوات، ما ساهم في استفحال عدة ظواهر سلبية في السوق خلال السنوات الماضية.

وأشار في نفس السياق إلى اهمية المنافسة في تعزيز الانضباط في السوق والوقاية من الرشوة والفساد وتحسين مناخ الاعمال وترقية الابتكار وحماية المستهلك من ظواهر التلاعب بالاسعار والنوعية وغيرها.

وأضاف أن مجلس المنافسة له ثلاث مهام رئيسية تتمثل في الرقابة على الاسواق ومهام شبه قضائية ومهام استشارية وبخصوص هذه الاخيرة فهي تتكامل مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مما يدعو لتعزيز التعاون بين الهيئتين.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 14:32
كلـمات مفتـاحيــة :
التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي ومجلس المنافسة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 14:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.29

حريق غابة بلاطو بتيارت: إتلاف 500 هكتار  

20.07.29

التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي ومجلس المنافسة

20.07.29

توقيف 7 تجار مخدرات وحجز أزيد من 145 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من تلمسان و وهران وبشار

20.07.29

عيد الأضحى: المديرية العامة للحماية المدنية تدعو إلى الحذر أثناء استعمال أدوات النحر

20.07.29

الفاف تقرر توقيف البطولة وتتويج شباب بلوزداد بلقب 2019-2020

20.07.29

بن دودة: الانطلاق في ترميم "مسجد الباشا" التاريخي بسيدي الهواري بعد الحجر  

الأكثــر قـراءة

20.07.27

صدور أول كتاب عن السيرة الذاتية للمطرب الراحل ايدير

20.07.27

اعتماد دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهروالكترونية

20.07.27

مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن لجنة الخبراء برئاسة الاستاذ لعرابة

20.07.27

المجتمع المدني مدعو إلى الاضطلاع بدور أساسي في تشييد الجزائر الجديدة

20.07.27

المسرح الجهوي لوهران ضمن التراث الوطني

20.07.27

الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان