التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي ومجلس المنافسة

الجزائر - تم يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة بهدف لترقية مبادئ المنافسة واهميتها في الاقتصاد الوطني.

وترتكز هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، ورئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، على تنظيم نشاطات مشتركة مثل لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات وإنجاز دراسات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين إضافة إلى تدخلات اخرى من مراجعة بعض النصوص القانونية ومراقبة مدى تطابقها للمبادئ العامة للمنافسة.

وخلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، أكد السيد تير على المكانة "الهامة" التي ستحظى بها قواعد المنافسة في البرنامج الجديد للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي حيث ستكون أداة "رئيسية" في الاصلاحات المتعلقة بتنظيم الاسواق بكل انواعها (التجارية، المالية، العقارية، العمل..).

وصرح قائلا: "نعتقد جديا أنه لا يمكن ان يوجد اقتصاد سوق بدون سياسة منافسة قوية. إن المنافسة هي الوحيدة الكفيلة بتحسين نوعية السلع والخدمات وتقليص الآجال وخفض التكاليف وتطوير الأنشطة بشكل عام كما تعلب دورا أساسيا في استعادة الثقة بين مختلف المتدخلين في السوق".

وأضاف بأن "الاتفاقية الموقعة تستمد قوتها من نظرتنا حول أهمية مجلس المنافسة في الصرح المؤسساتي الجزائري باعتباره وسيلة إلى جانب سلطات الضبط القطاعية لإرساء مبادئ المنافسة الشريفة والحماية من أخطار التركيزات الاقتصادية والاحتكارات وإساءة استخدام المركز المهيمن في السوق".

وكشف السيد تير، في سياق متصل، بأنه يجري حاليا التحضير لقانون أساسي جديد للمجلس الوطني والاقتصادي يتضمن عدة إصلاحات مقترحة من بينها منح منصب دائم بالمجلس ل 45 هيئة عمومية من بينها مجلس المنافسة.

"إعادة الاعتبار" لمجلس المنافسة

من جهته، اعتبر السيد زيتوني أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل "حدثا رئيسيا" بالنسبة لمجلس المنافسة وأنه يأتي في سياق اعادة الاعتبار لهذه الهيئة التي عانت -حسبه- من سنوات من "التهميش والاقصاء المتعمد".

وأضاف بأن المجلس الذي انشئ في 1995 في سياق الاصلاحات التي تهدف إلى إنشاء اقتصاد سوق في الجزائر، لم يتمكن من لعب دوره على أكمل وجه بالنظر للصعوبات التي عانى منها فضلا عن تجميده لحوالي عشرة سنوات، ما ساهم في استفحال عدة ظواهر سلبية في السوق خلال السنوات الماضية.

وأشار في نفس السياق إلى اهمية المنافسة في تعزيز الانضباط في السوق والوقاية من الرشوة والفساد وتحسين مناخ الاعمال وترقية الابتكار وحماية المستهلك من ظواهر التلاعب بالاسعار والنوعية وغيرها.

وأضاف أن مجلس المنافسة له ثلاث مهام رئيسية تتمثل في الرقابة على الاسواق ومهام شبه قضائية ومهام استشارية وبخصوص هذه الاخيرة فهي تتكامل مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مما يدعو لتعزيز التعاون بين الهيئتين.