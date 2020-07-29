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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب رسميا تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 09:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب رسميا تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة

الجزائر - وضعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب رسميا تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 41.

و أسند المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 يوليو سنة 2020, إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسـسات المصغرة, سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

و من خلال هذا النص الجديد, تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 مايو سنة 2020 الذي يسند الى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة, سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

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و  تجدر الاشارة الى أن هذا التغيير جاء بعد التعديل الحكومي في 23 يونيو الأخير, حيث تم اقرار استحداث مناصب وزراء منتدبين لدى الوزير الأول, من بينها, مكلف بالمؤسسات المصغرة و أخر مكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة.

و كانت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تابعة لوزارة العمل والتشغيل, غير أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر الحكومة، في 9 مارس الفارط, خلال اجتماع لمجلس الوزراء, بإلحاق الوكالة بالوزارة الجديدة للمؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

آخر تعديل على الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 09:44
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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب رسميا تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 09:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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