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وزير المالية يشارك في الاجتماع السنوي الخامس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 08:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
وزير المالية يشارك في الاجتماع السنوي الخامس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

الجزائر- شارك وزير المالية ومحافظ الجزائر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية, أيمن بن عبد الرحمان الثلاثاء في الاجتماع السنوي الخامس لمجلس محافظي هذه المؤسسة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان أن الاجتماع الذي عقد في شكل افتراضي من مقر البنك في بكين (الصين), يعتبر أول مشاركة للجزائر في هذا اللقاء كدولة عضو في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف المصدر نفسه أن الجزائر التي قررت العام الماضي الانضمام إلى هذه المؤسسة قد استكملت الإجراءات ذات الصلة شهر ديسمبر 2019.

كما أوضح البيان ذاته أن "هذه العضوية التي جاءت لتعزز حضور بلادنا على مستوى المؤسسات المالية والدولية والإقليمية هي أيضا فرصة لتطوير علاقات شراكة جيدة, كفيلة بالمساهمة في تحقيق أهدافها التنموية و الاقتصادية والاجتماعية".

وتمت الإشارة إلى انه فضلا عن المصادقة على تقرير النشاط السنوي لهذه المؤسسة والذي يسلط الضوء على التدخل المتزايد من قبل البنك الدولي في إطلاق مشاريع البنية التحتية على مستوى الدول الأعضاء فيه, فقد مكن هذا الاجتماع من تقديم إستراتيجية هذه المؤسسة المالية خلال العقد القادم.

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وترتكز هذه الأخيرة, من بين أمور أخرى, -حسب ذات المصدر- على خطة مواجهة لآثار وباء كوفيد-19 على اقتصاديات البلدان الأعضاء والدعم المقدم لها في بناء البنية التحتية للغد وتعزيز تنمية خضراء تتكفل بالتحديات المفروضة على البيئة بسبب التغيرات المناخية.

وخلص البيان في الاخير إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة لإعادة انتخاب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية, السيد جين ليكون لعهدة ثانية بعد تلقي التهاني من جميع المحافظين نظير النتائج المقنعة التي تم الحصول عليها على مدى السنوات الخمس الماضية من عهدته الأولى.

آخر تعديل على الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 09:55
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وزير المالية يشارك في الاجتماع السنوي الخامس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 08:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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