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زيت الزيتون: الكشف عن نتائج المسابقة الوطنية "ابوليوس 2020"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 17:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
زيت الزيتون: الكشف عن نتائج المسابقة الوطنية &quot;ابوليوس 2020&quot;

الجزائر - كشف منظمو مسابقة "ابوليوس 2020" عن نتائج الطبعة الثالثة من المسابقة الوطنية لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز جزائري.

و أعلنت لجنة تحكيم المسابقة التي تكافئ جودة زيت الزيتون لحملة 2019-2020، و المكونة من تسعة (9) خبراء جامعيين وطنيين ودوليين في تذوق زيت الزيتون البكر، فوز شركة "معصرة الشجرة المباركة" من بئر العاتر (ولاية تبسة) التي تحصلت على الميدالية الذهبية عن فئة "الثمار الناضجة".

وفيما يتعلق بفئة "فاكهة خضراء فاتحة" حصلت مزرعة "عفرة مصطفى" من عين الصفراء (ولاية النعامة) على الميدالية الذهبية.

أما الميدالية الذهبية لفئة "فاكهة خضراء متوسطة" فعادت إلى مزارع الزيتون محمد العربي مخنشة.

وفي اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية، قال منظم المسابقة ومدير "مجلة الزيتون" سمير غاني إن الهدف من هذه المسابقة المخصص للزيوت البكر هو تحسين نوعية هذا المنتوج للمستهلك الجزائري.

كما أضاف أن "للزيوت البكر الممتازة فوائد عديدة مثل مضادات الأكسدة و بالتالي فمن الضروري تحسين جودة زيت الزيتون الوطني لصالح المستهلك الجزائري وغدا عندما نذهب للتصدير لن نجد صعوبة في تسويق منتجاتنا الوطنية ".

وأشار إلى أن هذه الطبعة الثالثة من المسابقة جرت في ظروف خاصة منذ يناير الماضي.

وقال السيد غاني "بدأنا المسابقة من يناير حتى مارس وهو الموعد النهائي لتقديم عينات من المشاركين ثم كانت هناك التحليلات الفيزيائية و الكيميائية وتذوق أعضاء لجنة التحكيم العشرة"، موضحا أن عينات المشاركين تم إرسالها إلى كل عضو في لجنة التذوق بعد تطبيق إجراءات الحجر الصحي.

وقد تداول خمسة من لجنة التذوق في مطلع هذا الأسبوع منهم خمسة جزائريين وخمسة دوليين.

كما أشار إلى "أننا شكلنا لجنة دولية لمطابقة ما يتم فعله في الخارج لأن هؤلاء المتذوقون الأجانب يشاركون في المسابقات الدولية ويمكنني أن أكد لكم أن زيوتنا تضاهي الزيوت الأخرى في الخارج".

وبحسبه فإن مشاركة عدة ولايات من مجموع ولايات البلاد تثبت أن "زيت الزيتون عالي الجودة موجود في كل مكان من التراب الوطني".

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 19:19
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زيت الزيتون: الكشف عن نتائج المسابقة الوطنية "ابوليوس 2020"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 17:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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