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البنك الأفريقي للتنمية: الموافقة على إجراء انتخاب الرئيس في 27 أغسطس المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 17:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
البنك الأفريقي للتنمية: الموافقة على إجراء انتخاب الرئيس في 27 أغسطس المقبل

الجزائر - وافق مجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، بحضور وزير المالية ومحافظ الجزائر لدى مجموعة البنك أيمن بن عبد الرحمان على إجراء انتخاب رئيسه افتراضيا يوم 27 أغسطس المقبل، حسبما أفادت به الوزارة اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وأوضح المصدر أنه في ختام الاجتماع الاستثنائي السادس لمجلس المحافظين الذي عقد يوم الاثنين بتقنية التحاضر عن بعد بمشاركة وزير المالية، واستنادا إلى الإجراءات التي اتخذها البنك الأفريقي للتنمية لتوفير الشروط المناسبة لضمان نزاهة وسرية الأصوات، وافق مجلس المحافظين على إجراء انتخاب رئيس البنك الأفريقي للتنمية افتراضيا في 27 أغسطس 2020".

وكان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو عرض على محافظي البنك الأفريقي للتنمية مشروع قرار يعتمد تقرير اللجنة المديرة لمجلس المحافظين بشأن انتخاب الرئيس يوصي بإجراء هذه الانتخابات بشكل افتراضي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك المزمع انعقادها في أغسطس 2020.

وأشار البيان إلى أنه تقرر إجراء هذه الانتخابات عن بعد بسبب تطور الوضع الوبائي العالمي جراء جائحة كوفيد-19 والذي لا يسمح بتنظيم انتخابات حضوريا.

وأكد وزير المالية أن هذا القرار سيسمح للبنك الأفريقي للتنمية بضمان إجراء هذه الانتخابات في الآجال المطلوبة ووفقا لقواعده القانونية، معربا عن تأييده لهذه المقاربة التي تضمن –كما قال- استمرارية أنشطة البنك على المستوى القاري، لاسيما خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.

كلـمات مفتـاحيــة :
البنك الأفريقي للتنمية: الموافقة على إجراء انتخاب الرئيس في 27 أغسطس المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 17:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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