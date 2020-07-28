ضرائب: تجميد دفع كافة الأعباء المالية للمتعاملين الاقتصاديين

الجزائر- قررت وزارة المالية تجميد دفع كافة الأعباء المالية للمتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات الأزمة الصحية ,حسبما ورد يوم الاثنين في بيان للوزارة.

و اوضحت وزارة المالية في بيانها "في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية التي وجهها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26يوليو 2020 و الهادفة الى تخفيف العبء الجبائي الواقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات الأزمة الصحية و الى إعادة بعث نشاطاتهم الاقتصادية, تنهي الادارة الجبائية الى علم جميع المكلفين بالضريبة بقرار تجميد دفع كافة الأعباء المالية".

في هذا الصدد, يستفيد المتعاملون الاقتصاديون من تعليق تطبيق جميع العقوبات و الغرامات و الزيادات الناتجة عن حالات تأخر المكلفين بالضريبة في أداء التزاماتهم الجبائية خلال فترة الحجر الصحي , يضيف البيان.

وعليه, فإن جميع العقوبات و الغرامات و الزيادات المحتسبة من طرف الإدارة الجبائية سيتم إلغاؤها عن طريق الإعفاء الولائي.

من جهة أخرى, فإن المتعاملين الاقتصاديين الذين لا يزالون متأثرين بالوضع الصحي الراهن بسبب القيود المفروضة على ممارسة نشاطهم فبوسعهم التماس جدول الدفع بالتقسيط للضرائب و الرسوم المستحقة وفقا لقدراتهم المالية.